Wie so oft beim Kochen scheiden sich auch bei Knöpfli die Geister. Claudio Del Principe verrät seine persönliche Sicht der Dinge – und teilt ganz uneitel das harte Urteil seines Sohnes über allzu weiche Exemplare.

Darum gehts Claudio Del Principe macht den Knöpfli-Teig mit Hartweizengriess, Ei, Salz und Wasser

Im Test mischt er 500 Gramm Griess mit fünf Eiern, 180 Gramm Vollfettquark und Mineralwasser

Quark macht die Knöpfli zarter und mürber, nimmt ihnen aber Biss und die glatte Kruste beim Braten

Claudio Del Principe

Meine liebste nicht italienische Pasta? Knöpfli natürlich!

Das Rezept habe ich schon vor Jahren in mein Kochbuch aufgenommen, und kürzlich habe ich es wieder einmal auf Instagram geteilt. Dazu dieses verführerische Foto von herrlich goldgelben, in Butter geschwenkten Knöpfli, das den Appetit anregt und das Herz wärmt.

Für meinen Teig verwende ich am liebsten Hartweizengriess. Meine Formel ist einfach: Auf 100 Gramm Griess kommt ein Ei. Dazu Salz und so viel Wasser, bis ein geschmeidiger, zäh fliessender Teig entsteht. Er soll langsam in einem breiten Band vom Löffel fliessen. Nicht tropfen, nicht klumpen.

Mehrere Leser gaben mir den Tipp, sie mit Quark zu machen. Danach würde ich nie wieder andere Knöpfli wollen. Andere schwören auf Weissmehl oder eine Mischung aus Weiss- und Hartweizenmehl. Eine schwäbische Hausfrau zog mir die Ohren lang: Wasser? Niemals! In einen schwäbischen Spätzleteig kommen nur Eier. Nichts als Eier und Mehl.

Herrlich, wie sich über so ein einfaches Essen lustvoll streiten lässt.

Der Quark kommt in den Teig

Das mit dem Quark wollte ich aber trotzdem probieren. Diesmal mischte ich 500 Gramm Hartweizengriess mit fünf Eiern und 180 Gramm Bio-Vollfettquark (andere verwenden Mager- oder Halbfettquark). Dazu sprudelndes Mineralwasser nach Gefühl. Teig kräftig aufschlagen und 30 Minuten ruhen lassen.

Durch ein Knöpflisieb ins siedende Salzwasser streichen, im Eiswasser abschrecken und dann abtropfen lassen. Das Ergebnis? Ausgezeichnet! Geschmacklich kann ich allerdings keinen besonderen Unterschied feststellen. Dafür ist die Konsistenz auffällig verändert.

Die Knöpfli sind weicher. Zarter. Vor allem aber mürber. Ihnen fehlt die typische Elastizität, die ich so liebe. Dieser leichte Widerstand beim Kauen. Fast gummiartig. Im besten Sinne!

Die Kruste macht den Unterschied

Richtig interessant wird es beim Anbraten in heisser Butter.

Normalerweise bekommen meine Knöpfli eine wunderbar glatte, goldbraune Kruste. Fast wie versiegelt. Aussen leicht knusprig, innen weich und federnd.

Die Quarkknöpfli verhalten sich anders. Ihre Oberfläche ist poröser und weniger stabil. Beim Schwenken haften sie am Pfannenboden und reissen auf. Die Bräunung dauert länger.

Bei der zweiten Portion lasse ich sie deshalb unbewegt in der heissen Butter liegen. Erst als sich eine Kruste gebildet hat, wende ich sie vorsichtig. Das klappt. Allerdings bleibt die Oberfläche etwas zerfasert.

Mein Fazit: Quark ja, aber bitte nicht für mich

Mein Fazit? Quark funktioniert. Wer besonders zarte Knöpfli mag, wird glücklich. Ich will Biss und eine geschlossene, goldbraune Kruste.

Ein anderes Mal mischte ich übrigens Ricotta in den Teig. Derselbe Effekt wie mit Quark. Mein Sohn urteilte knallhart: «Bitte nie wieder!»

Wenigstens einer in der Familie hat noch Biss.