Mit goldenen Flaschen und prominenten Auftritten wurde Armand de Brignac zum Statussymbol. Hinter der Marke steckt Rapper Jay-Z, der nun eine neue Champagner-Edition präsentiert. Doch was macht den edlen Tropfen so besonders?

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Eine goldene Flasche, ein Casino in Monaco und eine demonstrative Absage an die Konkurrenz: Als Jay-Z 2006 im Musikvideo zu seinem Song «Show Me What You Got» eine Flasche Armand de Brignac präsentierte, war das der Beginn einer aussergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.

Der Champagner, auch unter dem Namen «Ace of Spades» bekannt, wurde zum Markenzeichen des Rappers. Gleichzeitig positionierte sich Jay-Z gegen Cristal, den Luxus-Champagner des Hauses Louis Roederer. Dessen damaliger Geschäftsführer hatte zuvor Aussagen gemacht, die in der Öffentlichkeit weithin als rassistisch interpretiert wurden. Jay-Z reagierte mit einem Boykottaufruf und setzte demonstrativ auf eine Alternative.

Was zunächst wie eine Szene aus einem Musikvideo wirkte, entwickelte sich zu einem Geschäft. Jay-Z war von Beginn an Investor und Werbeträger der Marke, übernahm sie 2014 vollständig und verkaufte 2021 die Hälfte an den Luxusgüterkonzern LVMH. Der Champagner ist heute vor allem für seine auffälligen Flaschen und seine Positionierung im Luxussegment bekannt.

Eine neue Edition mit 100 Prozent Pinot Noir

Mit dem Assemblage No. 5 erweitert Armand de Brignac sein Sortiment um eine besondere Abfüllung: einen Blanc de Noirs, der ausschliesslich aus Pinot-Noir-Trauben hergestellt wird. Die neue Edition ist auf 8165 nummerierte Flaschen limitiert.

Die Trauben stammen aus eigenen Rebbergen des Hauses sowie von kleineren Familienbetrieben in der Champagne. Dazu gehören Lagen in renommierten Premier-Cru- und Grand-Cru-Ortschaften der Montagne de Reims, darunter Verzenay, Verzy, Ludes und Mailly.

Besonders wichtig ist laut Monika Kaufman, der Nordamerika-Präsidentin von Armand de Brignac, auch Pinot Noir aus Ville-sur-Arce im Süden der Champagne. Die Region liegt nahe dem Burgund. Die Trauben lieferten eine ausgeprägte Säure und eine besondere Tiefe.

Der Pinot Noir aus dieser Gegend mache rund zehn Prozent der Assemblage aus. Er bringe dunklere Fruchtaromen, Fülle und eine fast eisenartige Note in den Champagner, erklärte Kaufman gegenüber dem Magazin «Robb Report».

Drei Jahrgänge in einer Flasche

Der Assemblage No. 5 ist kein Champagner aus einem einzigen Jahrgang. Die Cuvée basiert auf dem Jahrgang 2016, der für Pinot Noir besonders gut gewesen sei. Ergänzt wird er durch Weine aus den Jahrgängen 2015 und 2014.

Das Verfahren ermöglicht es, unterschiedliche Jahrgänge miteinander zu verbinden und den charakteristischen Stil des Hauses zu bewahren. Bei Champagnern ohne Jahrgangsangabe ist eine solche Mischung verschiedener Ernten üblich. Die genaue Zusammensetzung beeinflusst Geschmack, Struktur und Aromatik.

So soll Jay-Zs Champagner schmecken

Optisch zeigt sich der Assemblage No. 5 in einem blassen Gelbton mit einer anhaltenden Perlage. In der Nase sollen sich Aromen von gelben Pflaumen, reifen Sommerkirschen, getrockneten Aprikosen und frisch gebackenem Brot entfalten.

Am Gaumen wirkt der Champagner zunächst lebhaft und prägnant. Danach folgen laut der Verkostungsbeschreibung Noten von Mango, Granny-Smith-Apfel, kandierter Orange und Espresso. Ein erfrischender, leicht salziger Abgang rundet das Geschmackserlebnis ab.

Der Champagner kann bereits jetzt getrunken oder bei geeigneten Bedingungen noch längere Zeit gelagert werden. Der Hersteller hält eine Lagerung von von bis zu 20 Jahren für möglich. Ob sich das lohnt, hängt allerdings von der Lagerung und der persönlichen Vorliebe ab.

Luxus, Marke und Geschmack

Armand de Brignac zeigt, wie eng in der Welt des Luxus Genuss und Inszenierung miteinander verbunden sind. Jay-Z hat die Marke durch seine Musik und seinen prominenten Auftritt entscheidend mitgeprägt. Die goldenen Flaschen sind längst Teil des Wiedererkennungswerts.

Doch hinter dem auffälligen Design stehen auch konkrete Entscheidungen bei der Weinherstellung: die Auswahl der Rebberge, die Mischung verschiedener Jahrgänge und der gezielte Einsatz von Pinot Noir. Ob der Champagner seinen Preis wert ist, bleibt letztlich eine Frage des Geschmacks und des persönlichen Budgets.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.