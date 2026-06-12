Bei den meisten Schweizern ist Fleisch nach wie vor das Lieblingsprodukt auf dem Grill. Mittlerweile gibt es aber zahlreiche Alternativen, um Abwechslung auf den Teller zu bringen. Wir zeigen, wie man Fisch auf dem Grill richtig zubereitet.

Profi-Tipps für den perfekten Fisch auf dem Grill

Profi-Tipps für den perfekten Fisch auf dem Grill

Lachs, Forelle oder Dorsch – bei der Wahl der Fischsorte hat man eine grosse Auswahl. Das Grillerlebnis kann somit jedermanns Vorliebe gerecht werden. Das Besondere: Ein gut zubereiteter Fisch schmeckt zu jeder Jahreszeit.

Fisch gilt als leichte Speise, da dieser nicht so schwer im Magen liegt wie beispielsweise Fleisch. Einfach perfekt für den Sommer – aber auch im Winter tut ein grillierter Fisch dem Magen gut und schenkt Wärme.

Entdecke jetzt eine etwas andere, aber besondere Art des Grillgenusses:

Welche Fischsorten eignen sich für das Grillieren?

Grundsätzlich kann man jeden Fisch zubereiten, der einem schmeckt. Dennoch kann man sich auf eine Faustregel stützen: Je fester das Fleisch, desto einfacher lässt es sich grillieren. Lachs, Makrele oder Thunfisch fallen dabei nämlich nicht so leicht auseinander, wie es beispielsweise bei Scholle und schwarzem Heilbutt der Fall sein könnte.

Die richtige Temperatur für den perfekten Fisch

Es kommt auf die ideale Hitze an. Im Gegensatz zu Fleisch ist Fisch hitzeempfindlicher und somit schneller gar. Die optimale Temperatur liegt zwischen 160 und 180 °C. Der Fisch kann langsam garen und erhält zusätzlich noch eine knusprige Haut, die essenziell für das Geschmackserlebnis ist. Nach etwa 20 Minuten auf dem Rost hat der Fisch eine Kerntemperatur von ca. 65 °C erreicht, perfekt zum Anrichten.

Gibt es Unterschiede beim Grillvorgang bezüglich der verschiedenen Fischsorten?

Filets oder Steaks mit Haut sollte man zuerst stark angrillen, bevor diese in einer indirekten Zone fertig garen. Alle anderen Sorten werden mit indirekter Wärme zubereitet.

Vorbereitung ist das A und O

Doch welche Vorbereitungen können noch getroffen werden, um den Genuss auf ein höheres Level zu heben? Da kommt die Marinade ins Spiel.

Die Marinade verleiht dem Fisch das gewisse Etwas. Je nach Geschmack empfiehlt sich eine Marinade aus Zitrone und Knoblauch oder eine würzige Honig-Senf-Marinade. Aber auch andere Kreationen sind möglich. Hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ein schnelles und einfaches Rezept für eine Marinade

Zutaten für 4 Personen:

• 2 Limetten

• 5 Knoblauchzehen

• 4 EL Sojasauce

• 150 ml Wasser

• 1 EL Olivenöl

• 4 Fischfilets nach Wahl (ca. 200 g je Stück)

Alles zusammenmischen und den Fisch eine Stunde in der Marinade ziehen lassen und anschliessend grillen.

Hilfreiche Tipps

• Verwende einen Fischhalter, so kann der Fisch leichter gewendet werden. Ausserdem wird so das Klebenbleiben der Haut verhindert.

• Baked Potatoes mit Sour Cream geben eine gute Beilage ab.

• Peppe deine Marinade mit Kräutern und Gewürzen auf, wie beispielsweise Minze, Thymian, Estragon oder Chilli.

Jetzt steht einem ausgefallenen Grillabend mit der Familie und Freunden nichts mehr im Weg. Viel Spass und en Guete!

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