Eine Leserin fragt Claudio Del Principe, was man mit Zwetschgen wohl Leckeres anstellen könnte.

Darum gehts Zwetschgen-Rezept: Tarte aux quetsches als köstliches Dessert

Klassischer Mürbeteig mit weniger Butter und Zucker bevorzugt

Zubereitung mit 1 kg Zwetschgen und 30 bis 35 Minuten Backzeit bei 200 Grad

Claudio Del Principe Kolumnist

Blick-Leserin Lisa freut sich über die ersten Zwetschgen und fragt nach einem passenden Rezept: «Juhui! Ich habe schon die ersten Zwetschgen entdeckt. Was würdest du Schönes mit diesen süssen Früchtchen anstellen, ausser sie einfach frisch zu essen?» Ha! Mir ging es letzte Woche genauso, liebe Lisa. Die frühen Sorten gibt es tatsächlich bereits ab Juli, und die späten erfreuen uns bis in den Herbst. Als ich die schönen, reifen, prallen Zwetschgen vom Biohof sah, musste ich sie sogleich behutsam in mein Einkaufskörbchen betten. Spontan schwebte mir eine Tarte aux quetsches vor, wie sie im Elsass in den Restaurants als Dessert auf dem Kuchenbuffet bereitsteht. Dort wird die klassische Zwetschgentarte mit einem riesengrossen Gupf Schlagrahm serviert. Tarte aux quetsches ist ähnlich wie eine Zwetschgenwähe und doch ein bisschen anders. Zu Hause angekommen, habe ich gleich losgelegt und was soll ich sagen? Besser hätte sie mir nicht gelingen können!

Hier das Rezept: Klassisch könnte man einen 3-2-1-Mürbeteig herstellen, also 3 Teile Mehl, 2 Teile Butter und 1 Teil Zucker. Ich bevorzuge diesen hier mit weniger Butter und vor allem weniger Zucker.

Zutaten

1 kg Zwetschgen, gewaschen und geviertelt

Gemahlene Mandeln oder Haselnüsse

Für den Kuchenteig

150 g Weissmehl (alternativ helles Dinkel- oder Zopfmehl)

50 g kalte Butterstücke

50 g Wasser

20 g Zucker

1 Prise Salz

Für den Rahmguss

200 ml Vollrahm

1 Ei

1 EL Zucker

1 Messerspitze Vanille

Etwas Zitronenabrieb

1 Prise Salz

Optional: eine Prise Zimt

Zubereitung

Alle Zutaten in eine Teigschüssel geben und zwischen den Händen verreiben.

Sobald sich alles zu einer homogenen Masse verbindet, zu einer Kugel formen, in Folie einwickeln und 30 Minuten kühl stellen.

Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze aufheizen. Ein rundes Blech mit 24 cm Durchmesser ausbuttern und leicht bemehlen. Teig ausrollen, in das Blech legen, den Boden gleichmässig einstechen.

10 Minuten bei 200 Grad statischer Hitze blindbacken, dafür ein Backpapier auf den Teig legen und diesen mit Blindbackgewichten oder Kichererbsen belegen. Teig in der Backform etwas auskühlen lassen.

Teigboden mit gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen bedecken. Zwetschgen darauf verteilen. Alle Zutaten für den Rahmguss mischen, Guss über die Zwetschgen giessen. Tarte für 30 bis 35 Minuten bei 200 Grad statischer Hitze backen. Im Blech auskühlen lassen und den Rand mit Puderzucker bestäuben.

Nach Belieben Schlagrahm dazu servieren. Gutes Gelingen und bon appétit!