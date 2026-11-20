Du liebst cremigen Eieraufstrich, möchtest aber auf Mayonnaise verzichten? Dann solltest du die Eier nach dem Kochen nicht einfach klein schneiden. Ein kleiner Trick bei der Zubereitung sorgt für eine besonders feine Konsistenz.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Eieraufstrich gehört für viele zu einem gemütlichen Frühstück oder Brunch einfach dazu. Doch oft wird die Masse aus hartgekochten Eiern zu trocken oder krümelig. Also kommt noch ein Löffel Mayonnaise dazu – und schon schmeckt der Aufstrich mehr nach Mayo als nach Ei.

Dabei geht es auch anders. Für einen wunderbar cremigen Eieraufstrich brauchst du nur etwas Butter, Senf und die richtige Zubereitung.

Der Trick: Das Eigelb muss noch warm sein

Statt die hartgekochten Eier vollständig auskühlen zu lassen, trennst du das noch warme Eigelb vom Eiweiss.

Das Eigelb zerdrückst du mit einer Gabel und verrührst es mit etwas weicher Butter und Senf. Durch die Restwärme lässt sich die Butter besonders gut einarbeiten. So entsteht eine geschmeidige Creme, ganz ohne Mayonnaise.

Erst danach kommt das fein gehackte Eiweiss dazu. Dadurch bleibt der Aufstrich cremig, hat aber trotzdem etwas Biss.

Der Senf sorgt für eine angenehme Würze und hilft, die Zutaten miteinander zu verbinden. Ein Teelöffel reicht für vier Eier völlig aus.

Rezept: Cremiger Eieraufstrich ohne Mayonnaise

Zutaten für 2 bis 3 Portionen

4 Eier

1 bis 2 TL weiche Butter

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

Schnittlauch, Dill oder Radieschen nach Belieben

So gehts:

Eier kochen: Die Eier je nach Grösse etwa 9 bis 11 Minuten hart kochen. Eigelb trennen: Eier kurz abschrecken, noch warm schälen und das Eigelb herauslösen. Creme herstellen: Die warmen Eigelbe mit Butter und Senf zu einer glatten Masse zerdrücken. Eiweiss dazugeben: Das Eiweiss fein hacken und unter die Creme mischen. Abschmecken: Mit Salz, Pfeffer und nach Belieben frischen Kräutern würzen.

Besonders gut schmeckt der Aufstrich auf frischem Bauernbrot, Toast oder einem knusprigen Brötchen.

So bekommt dein Eieraufstrich noch mehr Geschmack

Mit wenigen Zutaten kannst du das Rezept nach deinem Geschmack verändern. Ein Spritzer Zitronensaft bringt Frische, etwas Dijon-Senf oder geräuchertes Paprikapulver sorgt für zusätzliche Würze.

Wer auf Butter verzichten möchte, kann stattdessen etwas Naturejoghurt verwenden. Das sorgt für eine frischere, leicht säuerliche Note.

Wie lange hält sich selbst gemachter Eieraufstrich?

Am besten schmeckt der Aufstrich frisch zubereitet. Reste solltest du sofort in einem verschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren und möglichst innerhalb von ein bis zwei Tagen aufbrauchen. Unb bitte lass die Köstlichkeit nicht längere Zeit ungekühlt auf dem Frühstückstisch stehen.