Pommes frites, Kartoffelstock oder Grillgemüse: Was auf dem Teller appetitlich aussieht, überzeugt nicht immer auch geschmacklich. Profiköche wissen, welche Beilagen durch langes Warmhalten oder Aufwärmen an Qualität verlieren. Wer auf Frische setzt, schaut deshalb genauer hin.

Blick Lifestyle

Wer täglich in einer Restaurantküche arbeitet, weiss, worauf es bei einem guten Essen ankommt. Köche probieren während ihrer Schicht immer wieder Gerichte und kontrollieren, ob Geschmack und Konsistenz stimmen. Wenn sie selbst essen, greifen sie deshalb manchmal lieber zu frisch zubereiteten Beilagen. Denn manche verlieren deutlich an Qualität, wenn sie lange auf das Servieren warten müssen.

Das bedeutet nicht, dass diese Speisen grundsätzlich schlecht oder gar ungeniessbar sind. Entscheidend sind die Zubereitung, die Lagerung und die Frage, wie lange eine Beilage bereits fertig in der Küche steht.

1. Pommes frites aus dem Tiefkühler

Tiefgekühlte Pommes frites sind in vielen Restaurants beliebt. Sie lassen sich schnell zubereiten und sorgen für gleichbleibende Ergebnisse. Wer sie mit frisch geschnittenen Kartoffeln vergleicht, kann allerdings Unterschiede bei Geschmack und Konsistenz feststellen.

Vor allem die Knusprigkeit leidet, wenn die Pommes nach dem Frittieren zu lange liegen bleiben. Sie werden weich und verlieren genau jene goldbraune Kruste, die sie so beliebt macht. Am besten schmecken sie deshalb direkt nach der Zubereitung.

2. Reis, der lange warm gehalten wurde

Reis ist eine vielseitige Beilage, doch langes Warmhalten kann ihm zusetzen. Je nach Zubereitung und Lagerung trocknen die Körner aus oder werden klebrig und weich. Frisch gekochter Reis hat dagegen häufig eine angenehmere Konsistenz und ein feineres Aroma.

Wichtig ist allerdings nicht nur der Geschmack: Gekochter Reis muss auch hygienisch korrekt aufbewahrt werden. Wird er zu lange bei ungeeigneten Temperaturen gelagert, können sich Bakterien vermehren und Giftstoffe bilden. Eine frische Portion ist deshalb nicht nur geschmacklich oft die bessere Wahl.

3. Grillgemüse vom Vortag

Zucchetti, Peperoni und Auberginen schmecken besonders gut, wenn sie frisch vom Grill kommen. Dann haben sie noch Biss und die typischen Röstaromen. Werden sie in grossen Mengen vorbereitet und später wieder aufgewärmt, kann das Gemüse weich und wässrig werden.

Das macht es nicht automatisch schlecht oder unsicher. Geschmacklich und bei der Konsistenz kann es aber deutlich hinter einer frisch gegrillten Portion zurückbleiben.

4. Kartoffelstock aus einer Instant-Mischung

Wenn es in der Küche schnell gehen muss, greifen manche Betriebe zu Kartoffelstock aus Fertigmischungen. Das spart Zeit und erleichtert die Zubereitung grosser Mengen. Geschmacklich ist das Ergebnis allerdings nicht immer mit selbst gemachtem Kartoffelstock vergleichbar.

Frisch gekochte Kartoffeln, Butter und Milch oder Rahm sorgen für ein vollmundiges Aroma und eine cremige Konsistenz. Bei Fertigprodukten können Geschmack und Mundgefühl je nach Zusammensetzung anders ausfallen. Wer den Unterschied kennt, entscheidet sich deshalb möglicherweise lieber für die frisch zubereitete Variante.

5. Salat, der schon lange angemacht ist

Bei Salat kommt es nicht nur auf die Zutaten an, sondern auch auf den richtigen Zeitpunkt für das Dressing. Wird grüner Salat zu früh mit Sauce angemacht, verlieren die Blätter durch Salz und Flüssigkeit nach und nach ihre knackige Konsistenz.

Das Ergebnis sieht weniger frisch aus und schmeckt oft auch nicht mehr so gut. Deshalb wird Salat idealerweise erst kurz vor dem Servieren mit dem Dressing vermischt.

So erkennst du frisch zubereitete Beilagen

Du musst diese fünf Beilagen deshalb nicht grundsätzlich meiden. In gut organisierten Restaurantküchen gehört es zum Alltag, gewisse Speisen vorzubereiten. Entscheidend ist, wie sorgfältig sie gelagert und vor dem Servieren behandelt werden.

Wenn dir Frische besonders wichtig ist, kannst du beim Bestellen nachfragen, ob eine Beilage frisch zubereitet wird oder bereits vorbereitet ist. Gerade bei Pommes frites, Grillgemüse und Salat macht der Zeitpunkt des Servierens oft einen grossen Unterschied.

Dass Köche grundsätzlich fünf bestimmte Beilagen meiden, wäre allerdings übertrieben. Vielmehr wissen sie aus Erfahrung, welche Speisen bei langem Warten oder erneutem Erwärmen an Geschmack und Textur verlieren. Wenn sie die Wahl haben, greifen sie deshalb häufig lieber zu einer frisch zubereiteten Portion.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.