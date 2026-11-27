Eine Prise aufs Spiegelei, etwas mehr in die Pastasauce: Schwarzer Pfeffer gehört in fast jede Küche. Doch was macht das Gewürz so besonders? Warum es sich lohnt, Pfeffer mit Kurkuma zu kombinieren – und wann du vorsichtig sein solltest.

Mehr als nur ein Gewürz

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Er steht neben dem Salz auf dem Esstisch und landet fast täglich auf unseren Tellern. Doch während Kurkuma, Ingwer und Zimt immer wieder als besonders gesunde Gewürze angepriesen werden, bekommt schwarzer Pfeffer vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit.

Dabei steckt in den kleinen Körnern ein natürlicher Pflanzenstoff, der die Wissenschaft seit Jahren beschäftigt: Piperin. Er ist für die typische Schärfe des Pfeffers verantwortlich und besitzt einige bemerkenswerte Eigenschaften. Doch nicht alles, was dem Gewürz nachgesagt wird, ist wissenschaftlich belegt.

Warum Pfeffer und Kurkuma oft kombiniert werden

Hast du dich schon einmal gefragt, weshalb in vielen Rezepten mit Kurkuma auch schwarzer Pfeffer auf der Zutatenliste steht? Dahinter steckt nicht nur der Geschmack.

Kurkuma enthält den gelben Pflanzenfarbstoff Curcumin, der vom Körper nur begrenzt aufgenommen wird. Piperin kann beeinflussen, wie viel davon im Körper verfügbar ist.

Eine 1998 im Fachmagazin «Planta Medica» veröffentlichte Studie stellte bei der gemeinsamen Einnahme der isolierten Wirkstoffe eine deutlich erhöhte Bioverfügbarkeit von Curcumin fest. Neuere Untersuchungen konnten diesen Effekt allerdings nicht eindeutig bestätigen.

Ob bereits eine Prise Pfeffer im Curry einen vergleichbaren Effekt hat, ist nicht ausreichend erforscht. Geschmacklich sind die beiden Gewürze aber auf jeden Fall ein gutes Duo.

Kann Pfeffer unsere Zellen schützen?

Piperin zeigte in Laboruntersuchungen antioxidative Eigenschaften. Antioxidantien können dazu beitragen, sogenannte freie Radikale abzufangen. Diese entstehen unter anderem bei natürlichen Stoffwechselprozessen, aber auch durch Zigarettenrauch oder UV-Strahlung.

Ein Überschuss an freien Radikalen kann unsere Zellen schädigen.

Ob der regelmässige Verzehr von schwarzem Pfeffer einen messbaren Schutz vor Erkrankungen bietet, ist jedoch nicht ausreichend belegt. Auch für die Behauptung, Pfeffer könne unseren Körper entgiften, fehlen überzeugende wissenschaftliche Nachweise. Diese Aufgabe übernehmen vor allem Leber und Nieren.

Was Pfeffer mit Entzündungen zu tun hat

In Tier- und Laborstudien zeigte Piperin zudem entzündungshemmende Eigenschaften. Auch mögliche Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und die Gehirnfunktion werden erforscht.

Was vielversprechend klingt, bedeutet allerdings nicht, dass sich mit einer Extraportion Pfeffer Krankheiten wie Diabetes, Alzheimer oder Arthritis verhindern oder behandeln lassen. Dafür fehlen aussagekräftige Studien am Menschen.

Mit Pfeffer kannst du beim Salz sparen

Einen gesundheitlich interessanten Vorteil hat schwarzer Pfeffer aber ganz unabhängig von der Piperin-Forschung: Er bringt viel Geschmack ins Essen.

Wer seine Gerichte mit Pfeffer, Knoblauch, Zitronensaft und frischen Kräutern verfeinert, braucht möglicherweise weniger zusätzliches Salz. Das ist besonders interessant für Menschen, die auf ihren Blutdruck achten möchten.

Ob Rösti, Ofengemüse, Kartoffeln oder Rührei: Probiere doch einmal, mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren, bevor du zum Salzstreuer greifst.

Schwarz, weiss, grün oder rot – was ist der Unterschied?

Wusstest du, dass schwarzer, weisser, grüner und echter roter Pfeffer von derselben Pflanze (Piper nigrum) stammen? Die Unterschiede in Farbe, Geschmack und Schärfe entstehen vor allem durch den Reifegrad bei der Ernte und die anschliessende Verarbeitung.

Schwarzer Pfeffer: Die noch unreifen Früchte werden getrocknet und entwickeln dabei ihre dunkle, runzlige Oberfläche und ihr typisches, würziges Aroma.

Die noch unreifen Früchte werden getrocknet und entwickeln dabei ihre dunkle, runzlige Oberfläche und ihr typisches, würziges Aroma. Weisser Pfeffer: Bei den reifen Früchten wird die äussere Fruchthülle entfernt. Sein Geschmack ist scharf, aber weniger vielschichtig.

Bei den reifen Früchten wird die äussere Fruchthülle entfernt. Sein Geschmack ist scharf, aber weniger vielschichtig. Grüner Pfeffer: Die unreifen Früchte werden beispielsweise eingelegt oder gefriergetrocknet. Sie schmecken frischer und meist milder.

Die unreifen Früchte werden beispielsweise eingelegt oder gefriergetrocknet. Sie schmecken frischer und meist milder. Roter Pfeffer: Die vollreifen, roten Früchte werden mit ihrer Fruchthülle verarbeitet. Echter roter Pfeffer ist vergleichsweise selten und vereint eine angenehme Schärfe mit einer leicht fruchtigen, süsslichen Note.

Übrigens: Die rosa Pfefferbeeren, die neuerdings ganz schön häufig in bunten Pfeffermischungen zu finden sind, stammen vom Schinusbaum und sind botanisch gesehen kein echter Pfeffer.

Welchen Pfeffer du verwendest, ist in erster Linie Geschmackssache.

Wann du mit Pfeffer vorsichtig sein solltest

Bei einem empfindlichen Magen oder Sodbrennen kann scharfes Essen die Beschwerden individuell verstärken.

Besondere Vorsicht ist bei Nahrungsergänzungsmitteln mit hoch konzentriertem Piperin geboten. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist auf mögliche gesundheitliche Risiken solcher Präparate hin. Piperin kann unter anderem beeinflussen, wie bestimmte Arzneistoffe im Körper verfügbar werden.

Wenn du regelmässig Medikamente einnimmst, solltest du die Einnahme solcher Nahrungsergänzungsmittel vorgängig mit einer medizinischen Fachperson besprechen.

Warum frisch gemahlener Pfeffer besser schmeckt

Für möglichst viel Aroma lohnt sich die Anschaffung einer Pfeffermühle. Ganze Pfefferkörner behalten ihren Geschmack länger als bereits gemahlener Pfeffer, dessen ätherische Öle schneller verfliegen.

Bewahre die Körner am besten trocken, lichtgeschützt und gut verschlossen auf. Besonders aromatisch schmeckt Pfeffer, wenn du ihn erst gegen Ende der Zubereitung oder direkt über das fertige Gericht mahlst.

Ein Wundermittel für unsere Gesundheit ist schwarzer Pfeffer zwar nicht. Aber er ist eine einfache Möglichkeit, abwechslungsreicher zu kochen und vielleicht sogar etwas Salz einzusparen.