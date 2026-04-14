Wieso ist Rindfleisch in chinesischen Restaurants immer so zart? Der Trick liegt in einem einfachen Küchenhelfer, den jeder zu Hause hat, mit ihm wird das Fleisch butterweich und saftig – perfekt für Pfanne, Wok oder Bowl.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rindfleisch wird mit Natron besonders zart und aromatisch zubereitet

Marinieren: 1 EL Natron, 120 ml Wasser, 15 Minuten

Perfekt zartes Fleisch durch Natron und chinesische Marinade War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Wer kennt es nicht: Man bestellt in der chinesischen Küche und das Rindfleisch ist so zart, dass es fast auf der Zunge zergeht. Zu Hause wirkt das Fleisch dagegen oft zäh und trocken. Doch mit einem simplen Trick lässt sich dieses Problem leicht lösen. Wir zeigen, wie Rindfleisch mit Natron perfekt zart wird – und wie du den typischen Geschmack der chinesischen Küche auch zu Hause erzielen kannst.

Frisches Fleisch ist die Basis

Die Qualität des Fleisches macht den Unterschied. Achte auf Farbe, Marmorierung und Geruch. Selbst mit normalem Rindfleisch lässt sich durch die richtige Zubereitung ein erstaunlicher Effekt erzielen: zartes Fleisch, das auf der Zunge zergeht.

Die Geheimzutat: Natron

Die Küchenprofis aus China nutzen Natron, um Rindfleisch schnell zu zartem Genuss zu machen. Es lockert die Muskelfasern auf, wodurch das Fleisch kross aussen und weich innen bleibt.

So gehts:

1 EL Natron in 120 ml Wasser auflösen.

Das in Streifen geschnittene Rindfleisch 15 Minuten darin marinieren.

Danach gründlich unter fliessendem Wasser abspülen, um Restnatron zu entfernen.

Marinade für den typischen chinesischen Geschmack

Für extra Geschmack und Saftigkeit kannst du das Fleisch mit diesen Zutaten marinieren:

1 EL Maisstärke

1 EL Sojasauce

1 EL Austernsauc

Salz & Pfeffer nach Geschmack

Dann das Fleisch mindestens 15 Minuten marinieren lassen.

So gelingt das perfekte Pfannengericht

Öl mit hohem Rauchpunkt erhitzen (z. B. Erdnuss- oder Rapsöl).

Fleisch kurz und heiss anbraten (1–2 Minuten), so dass es innen saftig bleibt.

Lieblingsgemüse hinzufügen und einige Minuten garen, bis das Gemüse gar ist.

Mit Reis, Nudeln oder Beilagen servieren.

Mit Natron und der richtigen Technik gelingt dir zu Hause Rindfleisch, das genauso zart und aromatisch ist wie in deiner Lieblings-Chinesenküche.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dobruchut.sk, dem slowakischern Online-Koch‑ und Food‑Portalteil des grossen Nachrichtenportals Aktuality.sk welches zu Ringier gehört.