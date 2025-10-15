Das Brot vom Bäcker ist zu lecker, um es wegzuwerfen? Mit dem Einfrieren bleibt es länger frisch.

1/8 Brot richtig einfrieren und auftauen – so lohnt sich das Brotbacken auf Vorrat.

Damit ihr auch für ein spontanes Frühstück Brot auf Lager haben: Friert einen Laib ein! Das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingen mag. Viele klagen darüber, beim Auftauen sei das Brot ausgetrocknet. Mit der richtigen Technik passiert das nicht. Hier sind die typischen Fehler, die zu vermeiden sind:

1. Das ganze Brot einfrieren

Das Je nach Bedarf kann man einen ganzen Brotlaib in Portionen oder einzelne Scheiben teilen. Portioniert ihr den Vorrat, könnt ihr später einfacher anrichten und müssen für drei Scheiben nicht den ganzen Laib auftauen.

2. Luft lassen

Achtet beim Einfrieren darauf, dass die Backware von so wenig Luft wie möglich umgeben ist. Nehmt einen Gefrierbeutel oder Alufolie zur Hand und packt den Laib oder die Scheiben ein. Drückt die Luft weitestgehend heraus. So kann das Brot beim Einfrieren oder Auftauen nicht austrocknen.

Achtung, es gilt: Je frischer das Brot beim Einfrieren war, desto frischer ist es auch beim Auftauen.

Wie bei Fleisch gilt auch für Brot, dass es eingefroren nicht ewig hält. Ganze Brotlaibe sind etwa sechs Monate, Scheiben rund drei Monate haltbar. Denn auch bei minus 18 Grad Celsius trocknet Brot noch nach. Setzen sich während der Zeit im Gefrierfach im Brotinnern weisse Flecken an, ist das kein Grund zur Sorge. Das ist ganz normal. Es handelt sich nicht etwa um Schimmel, sondern um Kristalle, die sich beim Einfrieren gebildet haben. Beim Auftauen verschwinden diese Stellen wieder.

3. Im Ofen auftauen

Der schwierigste Teil ist das Auftauen. Hierfür solltet ihr das Brot unbedingt vorher ein bis drei Stunden bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Das Brot direkt in den heissen Ofen zu geben, wäre ein Fehler – sonst wird es aussen hart und trocken.

Obwohl viele dazu raten, das Brot vor dem Backen mit etwas Wasser zu bestreichen: Das braucht es nicht zwingend! Es ist kein Fehler, aber auch nicht weiter schlimm, wenn Sie das nicht machen. Einen Effekt hat es nicht.

Das Brot sollte man nach dem Auftauen etwa fünf bis acht Minuten bei circa 125 Grad Celsius backen.