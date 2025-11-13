Tee wird weltweit gerne getrunken, daher sind hartnäckige Teeränder in Tassen, Gläsern und Kannen ein weit verbreitetes Problem. Mit diesen 8 Hausmitteln wird das Geschirr von den Rückständen befreit.

Tee schmeckt nicht nur gut, viele Sorten sind auch sehr gesund. Vor allem in den kalten Jahreszeiten sind Heissgetränke beliebt, und es wird viel davon getrunken. Bleibt das Genussmittel jedoch länger in Tassen, Gläsern oder Kannen stehen, kann es am Boden und an den Rändern der Gefässe zu unschönen Rückständen kommen. Je kalkhaltiger das Wasser ist, desto schneller entstehen die Verfärbungen. Insbesondere schwarzer Tee sorgt für solche Ablagerungen. Oft lassen sich diese nicht durch Abwaschen mit der Hand oder in der Spülmaschine beseitigen.

Es gibt jedoch einige Hausmittel, mit denen Teeränder ohne grossen Aufwand entfernt werden können. Mit den folgenden acht Tipps und Tricks sieht die Lieblingstasse bald wieder aus wie neu.

1 Salz

Ein Mittel, das sich in jedem Haushalt findet und zum Scheuern von Tassen und Co. verwenden kann, ist Salz. Gibt man ein wenig davon auf einen mit warmem Wasser angefeuchteten Schwamm, kann man damit vorsichtig das Geschirr an den betroffenen Stellen abreiben. Wie immer gilt: Je empfindlicher das Material, desto vorsichtiger sollte man bei der Säuberung vorgehen.

2 Zitrone

Der Saft von Zitronen ist als effektives Reinigungsmittel bekannt und kann auch bei Teerückständen zum Einsatz kommen. Am besten füllt man dazu das schmutzige Gefäss mit lauwarmem Wasser und gibt einige Tropfen Zitronensäure hinzu. Bei grösseren Kannen wird hierfür etwa der Saft einer halben Zitrone benötigt.

Das Wasser-Zitronen-Gemisch lässt man für einige Stunden einwirken. Anschliessend wird die Flüssigkeit abgegossen, und man reinigt das Geschirr mit Spülmittel und einem Schwamm. Die Teeränder sollten sich nun leicht entfernen lassen. Falls besonders hartnäckige Stellen weiterhin sichtbar bleiben, kann man den Vorgang wiederholen.

3 Scheuermilch

Scheuermilch kann bei dunklen Verfärbungen auf Geschirr ebenfalls nützlich sein. Ein paar Tropfen auf einem Schwamm genügen, um die meisten Teeränder verschwinden zu lassen. Da dieses Putzmittel jedoch aus feinen Gesteinsmehlen besteht, sollte man ohne viel Druck beim Säubern vorgehen, um die Oberfläche der Tassen oder Kannen nicht zu beschädigen.

4 Reinigungstabletten für Zahnspangen und Gebisse

Auch Tabletten, die eigentlich zur Reinigung für Zahnspangen und Gebisse gedacht sind, können Ränder von Tee entfernen. Hierfür muss man lediglich das verschmutzte Gefäss mit Wasser füllen und eine Tablette hineingeben. Nach rund zwei bis drei Stunden sollten sich die Verfärbungen aufgelöst haben.

5 Tabs für Spülmaschinen

Ähnlich wie bei den Gebissreinigungstabletten verhält es sich mit Tabs für Spülmaschinen. Hier genügt allerdings bereits ein halbes Tab, welches man in das mit warmem Wasser gefüllte Gefäss legt. Nach rund einem halben Tag sollten die Teerückstände verschwunden sein oder sich mit der weichen Seite eines Schwamms gut entfernen lassen.

6 Backpulver

Backpulver findet sich in fast jedem Haushalt. Mischt man Backpulver im Verhältnis 1:1 mit Wasser, kann man die dadurch entstandene Paste direkt auf die Verfärbungen in den zuvor warm ausgewaschenen Tassen oder Kannen auftragen. Diese lässt man dort für einige Minuten einwirken und entfernt das Backpulver-Gemisch anschliessend mit einem Schwamm.

Bleiben die Rückstände dennoch bestehen, kann man über Nacht Wasser in das betroffene Geschirr geben und ein wenig Backpulver in die Flüssigkeit streuen. Am nächsten Morgen sollten sich die Teeränder leicht wegputzen lassen.

7 Natron

Wer kein Backpulver hat, kann ebenso gut Natron benutzen. Dafür geht man genauso vor wie mit dem Backpulver und sollte danach strahlend sauberes Geschirr erhalten.

8 Aufgegossene Beutel von Früchtetee

Ein weiteres praktisches Hausmittel, das Teeränder reduziert oder bei leichten Verschmutzungen ganz verschwinden lässt, sind bereits aufgegossene Beutel von Früchtetee. Diese enthalten Säure, die die Verfärbungen abtragen kann. Man reibt einfach mehrfach mit dem erkalteten Teebeutel über die betroffenen Stellen, wodurch sie nach und nach heller werden.

