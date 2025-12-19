Backpulver ist nicht nur gut zum Backen. Es ist ein Wundermittel, das sich in verschiedenen Haushaltsbereichen sehr effizient einsetzen lässt. Wir verraten euch acht Tipps.

Sarah Riberzani

Backpulver – man nennt es auch Universalhausmittel. Denn das weisse Pulver ist nicht nur hilfreich, um einen Kuchen zu backen, sondern kann noch viel mehr! Backpulver lässt sich unter anderem hervorragend für die Reinigung und Geruchsbindung einsetzen.

Vor der Anwendung muss jedoch ein Blick auf die Inhaltsstoffe des Backpulvers geworfen werden. Die meisten Varianten enthalten Natron, es gibt aber auch einige Ausnahmen. Wenn ihr das weisse Pulver nur zum Backen benötigt, ist Natron nicht zwingend nötig. Doch für unsere Haushaltstricks müsst ihr darauf achten, dass das Backpulver mit ebendiesem Inhaltsstoff angereichert ist.

Das ist der Unterschied zwischen Backpulver und Natron Auf den ersten Blick scheinen Backpulver und Natron keinen Unterschied zu haben. Doch die beiden sind nicht identisch. Natron ist zwar ein Bestandteil von Backpulver, doch Backpulver enthält zusätzlich noch Stärke und Säure. Bei Natron ist das nicht der Fall. Aus diesem Grund enthalten Rezepte mit Natron meist andere saure Zutaten, wie saure Sahne oder Joghurt. In der US-amerikanischen Backstube wird normalerweise Natron statt Backpulver verwendet. Das Verwenden von Backpulver ist dort nicht üblich. Oft ist die Sprache von sogenanntem Baking Soda, was dementsprechend nicht Backpulver, sondern Natron ist. Natron und Backpulver austauschen Natron können Sie ohne Probleme durch Backpulver ersetzen. Umgekehrt klappt das aber nicht ganz. Nur wenn der Teig eine säuerliche Zutat beinhaltet, können Sie stattdessen Natron verwenden. Für unsere Haushaltstricks dürfen Sie Backpulver und Natron hingegen gleichwertig benutzen.

1 Backpulver als Blumenretter

Leider verwelken Blumen in der Vase ziemlich schnell. Überraschenderweise kann Backpulver die Lebenszeit von Blumen verlängern. Gebt dazu einen Teelöffel Backpulver oder Natron ins Blumenwasser. Wenn es sich um einen grösseren Strauss handelt, könnt auch etwas mehr beifügen. So lassen eure Schnittblumen die Köpfe nicht hängen und verlieren ihre Strahlkraft nicht.

2 Wäsche weiss und weich bekommen

Backpulver beweist, dass man strahlend weisse Wäsche auch ganz ohne Chemiekeulen hinbekommt. Gebt beim nächsten Waschgang einfach ein bis zwei Tütchen Backpulver direkt in die Trommel zur Weisswäsche dazu. So wird vergraute Kleidung im Nu wieder rein.

3 Effektiver Flecken-Killer

Auch Flecken können mit Backpulver behandelt werden. Gebt etwas Pulver und ein paar Tropfen Wasser auf die betroffenen Stellen. Nach einer Stunde Wartezeit könnt ihr die Kleidung, wie oben beschrieben, waschen. Wendet diesen Trick jedoch nur bei hellen Textilien an, denn Backpulver hat eine bleichende Wirkung.

4 Silber und Schmuck reinigen

Silberschmuck und -besteck läuft mit der Zeit an und wird dunkel. Mit Backpulver könnt ihr den Glanz von Silber zurückbekommen. Rührt es dazu in einer kleinen Schüssel mit kaltem Wasser an, bis eine flüssige Paste entsteht. Anschliessend könnt ihr diese mit einer Bürste auf dem Besteck oder Schmuck auftragen und verreiben.

Es gibt noch eine zweite Variante, die wieder Glanz verleiht: Legt euer Silber in eine Schüssel. Danach gebt einen Esslöffel des Pulvers zusammen mit einem Liter Wasser dazu. Nach gut einer Stunde kann man das Silber polieren.

5 Wasserkocher entkalken

Zum Entkalken eines Wasserkochers braucht es keinen teuren Entkalker. Backpulver eignet sich ebenso dafür. Die Kalkablagerungen lösen sich, wenn ein bis zwei Teelöffel Backpulver mit Wasser aufgekocht werden. Anschliessend solltet ihr den Wasserkocher kurz reinigen.

6 Schlechte Gerüche entfernen

Im Müllkübel können sich unangenehme Gerüche festsetzen, auch wenn man den Abfallsack regelmässig auswechselt. Diese könnt ihr mit Backpulver ganz einfach beseitigen: Streut dazu ein wenig Backpulver auf den Boden des Eimers. Auch schlechte Gerüche im Kühlschrank könnt ihr auf diese Art loswerden. Legt einen Teller mit etwas Pulver auf eine Ablage im Kühlschrank. Voilà, schon nach kurzer Zeit bindet es den Geruch.

7 Abflussreinigung leicht gemacht

Ist Ihr Abfluss verstopft? Kein Problem, hier kommt wieder Backpulver zur Hilfe. Mit einer halben Tasse Essig und vier Esslöffel Backpulver könnt ihr das Rohr rasch reinigen. Wenn ihr ein Sprudeln aus dem Abflussrohr hört, ist das ganz normal. Sobald es still wird, könnt ihr heisses Wasser in den Abfluss kippen.

8 Ablagerungen in der Toilette entfernen

Mit der Zeit bilden sich in der Toilette braune Ablagerungen. Um diese loszuwerden, könnt ihr etwas Backpulver auf die betroffenen Stellen streuen. Lasst es eine Weile einwirken und spült einmal. Falls noch Backpulver-Rückstände sichtbar sein sollten, können diese ganz einfach mit einer Bürste entfernt werden.