Der Sommer bringt sie wieder in die Läden: Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Co. Doch die beliebten Früchte verderben oft schneller, als man denkt. Woran liegt das und kann man es beim Kauf bereits abschätzen?

Beeren im Supermarkt: Diese Zeichen verraten, ob die Sommerfrüchte bald schimmeln

Beeren im Supermarkt: Diese Zeichen verraten, ob die Sommerfrüchte bald schimmeln

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beeren verderben oft schnell durch Feuchtigkeit in Verpackungen

Schimmel entsteht unsichtbar, Kondenswasser ist ein Warnsignal

Frische erkennen: Feste Beeren, Schutzfilm, trockene Verpackung

Blick Lifestyle

Gerade im Supermarkt landet schnell die erstbeste Packung Beeren im Korb. Kurz von unten in die Plastikschale gelinst, kein Schimmel oder faule Stellen entdeckt – und schon für gut befunden und gekauft. Ein Fehler, der teuer werden kann, denn nicht jede Schale hält, was sie verspricht.

Feuchtigkeit ist das grösste Risiko

Wer im Laden nicht genau hinschaut, riskiert, verdorbene Ware zu kaufen. Besonders kritisch ist hier ein Detail: Feuchtigkeit in der Verpackung.

Das grösste Warnsignal sind jegliche Hinweise auf überschüssige Feuchtigkeit, denn Kondenswasser oder kleine Wassertropfen schaffen ideale Bedingungen für Schimmel. Wenn die Schale also beschlagen ist oder sich leichte Tröpfchen darin befinden, solltest du die Beeren also lieber gleich stehenlassen – oder die süssen Früchtchen am besten Gleichtags noch verzehren, damit sich kein Schimmel bildet. Auch wenn sich die Kartonschachtel, in die beliebten Beeren oft verkauft werden, feucht anfühlen oder sogar bereits etwas labberig sind, solltest du wissen, dass ein schnelles Schimmeln vorprogrammiert ist.

Warum Blaubeeren so schnell verderben

Blaubeeren enthalten von Natur aus viel Wasser. Kommt zusätzliche Feuchtigkeit dazu, beschleunigt das den Verderb massiv. Schimmel kann sich dabei ausbreiten, bevor er überhaupt sofort sichtbar ist.

Auch eine einzelne schimmelige Beere ist ein Warnsignal. Zwar muss nicht zwingend die ganze Packung entsorgt werden, doch die Haltbarkeit ist in der Regel bereits stark beeinträchtigt.

Vorsicht vor Schimmel – aber nicht verwechseln

Wichtig: Schimmel sieht nicht immer gleich aus. Flaumige weisse oder graue Stellen sind ein klares No-Go. Nicht verwechseln sollte man das jedoch mit dem natürlichen Schutzfilm der Beeren. Dieser feine, pudrige Belag ist ein gutes Zeichen – er schützt die Früchte und hilft, sie frisch zu halten.

So erkennst du frische Blaubeeren

Laut Experten gibt es drei einfache Kriterien, um die Frische der Beeren zu beurteilen:

Die Beeren sind fest und prall.

Die Verpackung ist trocken, der Karton nicht labberig oder das Plastik beschlagen oder feucht.

Die Beeren haben ihren natürlichen Schutzfilm.

Eine schnelle Kontrolle im Laden lohnt sich. Wer auf Feuchtigkeit, Schimmel und die richtige Textur achtet, verhindert Enttäuschungen – und hat länger Freude an frischen Beeren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.