DE
FR
Abonnieren

Blaubeeren, Himbeeren und Co.
Beeren im Supermarkt: Diese Zeichen verraten, ob die Sommerfrüchte bald schimmeln

Der Sommer bringt sie wieder in die Läden: Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Co. Doch die beliebten Früchte verderben oft schneller, als man denkt. Woran liegt das und kann man es beim Kauf bereits abschätzen?
Publiziert: 14:35 Uhr
Kommentieren
Wenn der Karton schon weich ist, kann man davon ausgehen, dass die Beeren schnell schimmeln.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Beeren verderben oft schnell durch Feuchtigkeit in Verpackungen
  • Schimmel entsteht unsichtbar, Kondenswasser ist ein Warnsignal
  • Frische erkennen: Feste Beeren, Schutzfilm, trockene Verpackung
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Gerade im Supermarkt landet schnell die erstbeste Packung Beeren im Korb. Kurz von unten in die Plastikschale gelinst, kein Schimmel oder faule Stellen entdeckt – und schon für gut befunden und gekauft. Ein Fehler, der teuer werden kann, denn nicht jede Schale hält, was sie verspricht.

Feuchtigkeit ist das grösste Risiko

Wer im Laden nicht genau hinschaut, riskiert, verdorbene Ware zu kaufen. Besonders kritisch ist hier ein Detail: Feuchtigkeit in der Verpackung.

Das grösste Warnsignal sind jegliche Hinweise auf überschüssige Feuchtigkeit, denn Kondenswasser oder kleine Wassertropfen schaffen ideale Bedingungen für Schimmel. Wenn die Schale also beschlagen ist oder sich leichte Tröpfchen darin befinden, solltest du die Beeren also lieber gleich stehenlassen – oder die süssen Früchtchen am besten Gleichtags noch verzehren, damit sich kein Schimmel bildet. Auch wenn sich die Kartonschachtel, in die beliebten Beeren oft verkauft werden, feucht anfühlen oder sogar bereits etwas labberig sind, solltest du wissen, dass ein schnelles Schimmeln vorprogrammiert ist. 

Mehr zum Thema Früchte, Beeren und Gemüse
So gesund sind Heidelbeeren
Das blaue Superfood
So gesund sind Heidelbeeren
Limetten-Glace mit Erdbeeren in Glasschale
Schlank ohne Hunger
So kannst du mit Erdbeeren abnehmen
Wie gesund ist der Obst-Klassiker wirklich?
Die Wahrheit über Äpfel
Wie gesund ist der Obst-Klassiker wirklich?
So halten Gemüse und Früchte länger
Frische Nahrung richtig lagern
So halten Gemüse und Früchte länger
Früchte, die fast keiner kennt
Chikoo, Santol, Bilimbi-Frucht
Früchte, die fast keiner kennt
Holztisch mit Schälchen mit verschiedenen Beeren: Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren.
Beeren, Peperoni, Lachs
Diese Lebensmittel sind gut für die Augen
8 Gründe, warum ihr euren Tag mit Ingwer starten solltet
Mit mehr Energie in den Tag
8 Gründe, warum du den Tag mit Ingwer starten solltest

Warum Blaubeeren so schnell verderben

Blaubeeren enthalten von Natur aus viel Wasser. Kommt zusätzliche Feuchtigkeit dazu, beschleunigt das den Verderb massiv. Schimmel kann sich dabei ausbreiten, bevor er überhaupt sofort sichtbar ist.

Auch eine einzelne schimmelige Beere ist ein Warnsignal. Zwar muss nicht zwingend die ganze Packung entsorgt werden, doch die Haltbarkeit ist in der Regel bereits stark beeinträchtigt.

Vorsicht vor Schimmel – aber nicht verwechseln

Wichtig: Schimmel sieht nicht immer gleich aus. Flaumige weisse oder graue Stellen sind ein klares No-Go. Nicht verwechseln sollte man das jedoch mit dem natürlichen Schutzfilm der Beeren. Dieser feine, pudrige Belag ist ein gutes Zeichen – er schützt die Früchte und hilft, sie frisch zu halten.

So erkennst du frische Blaubeeren

Laut Experten gibt es drei einfache Kriterien, um die Frische der Beeren zu beurteilen:

  • Die Beeren sind fest und prall.
  • Die Verpackung ist trocken, der Karton nicht labberig oder das Plastik beschlagen oder feucht.
  • Die Beeren haben ihren natürlichen Schutzfilm.

Eine schnelle Kontrolle im Laden lohnt sich. Wer auf Feuchtigkeit, Schimmel und die richtige Textur achtet, verhindert Enttäuschungen – und hat länger Freude an frischen Beeren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen