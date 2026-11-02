Muss man ein Papier-Backpapier nach einmaligem Benutzen in den Abfall werfen? Darf man das Backpapier so lange brauchen, bis es zerbröselt – oder ist das gesundheitsschädlich?

Barbara Ehrensperger Redaktion Green

So praktisch: Statt ewig lange ein Backblech zu schrubben, einfach ein Backpapier reinlegen und das Putzen des Blechs entfällt. Doch muss man ein Papier-Backpapier nach dem ersten Mal gleich wegwerfen?

Die Verbraucherzentrale Bayern schreibt, dass man normales Backpapier bedenkenlos mehrfach verwenden kann und man es erst wegwerfen muss, wenn es brüchig ist. Das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) will sich nicht auf die Äste rauslassen und sagt gegenüber Blick: «Für Backpapier empfehlen wir, die Anwendungshinweise der Hersteller zu konsultieren und einzuhalten.» Laut einigen Herstellern lässt sich Backpapier bis zu sechsmal verwenden, andere wiederum schreiben dazu nichts.

Wie oft man Backpapier verwenden kann, hängt nicht nur von der Qualität des Papiers und der Beschichtung ab. Und auch, was man wie heiss damit gebacken hat. Je länger und heisser gebacken wird, umso eher muss das beschichtete Papier in den Abfall.

Dauer-Backmatten aus Silikon

Eine Alternative zu Backpapier sind Silikon-Backmatten. Sie sind sehr oft verwendbar und leicht zu putzen: einfach mit Wasser und Abwaschmittel abspülen. Achtung aber bei der Auswahl, denn es gibt auch Silikon-Backmatten von schlechter Qualität, die gesundheitsschädlich sein können, warnt das deutsche Landeslabor Schleswig-Holstein. Man erkenne sie daran, dass sie bereits beim Kauf unangenehm nach Kunststoff riechen.

Das BLV empfiehlt, Silikonartikel, die zum Gebrauch bei hoher Temperatur bestimmt sind, vor der ersten Anwendung während einer Stunde bei 200 °C aufzuheizen. Danach gründlich waschen. Einfach aufpassen, dass Silikon nicht direkt mit dem Heizelement des Backofens in Kontakt kommt.

Eine Silikonbackmatte soll man nicht über 200 °C erhitzen, auch wenn ein Hinweis für Anwendungstemperaturen von –60 °C bis +230 °C oder sogar +280 °C angebracht sei. Den Artikel muss man wegwerfen, wenn er abgenutzt ist, die Farbe verblasst oder die Antihaftwirkung verringert ist.

Was sind Backsprays?

Statt einer Backfolie kann man auch Backsprays verwenden. Diese Sprays bestehen meist aus ungehärtetem Pflanzenöl, Lecithin und pflanzlichen Wachsen.

Sie werden vor allem verwendet, wenn sich eine Backform nicht mit Backpapier auslegen lässt oder es sehr zeitaufwendig ist, eine Form einzufetten, oder auch für Waffeleisen. Wer die Inhaltsstoffe mag und den Abfall nicht scheut, kann diese Sprays verwenden. Das Putzen entfällt dann aber nicht ganz.

Am umweltfreundlichsten ist aber immer noch Grossmutters Rat beim Kuchenbacken: einfetten, einmehlen und putzen.

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