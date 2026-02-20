Topinambur ist laut Claudio Del Principe die Schweizer Antwort auf gesunde Ernährung. Die kalorienarme Knolle mit nussigem Geschmack ist vielseitig verwendbar, unterstützt die Darmflora und eignet sich sogar für Diabetiker.

Besonders gesund: Enthält wenige Kalorien, Inulin und viele Nährstoffe

Claudio Del Principe Kolumnist

Topinambur, auch bekannt als Jerusalem-Artischocke, ist eine tolle Wurzelknolle. Sie kommt ursprünglich aus Nordamerika, hat einen leicht nussigen, süsslichen Geschmack und kann vielseitig in der Küche eingesetzt werden. In der Schweiz wird sie auch in Bioqualität angebaut und hat noch bis Ende März Saison.

Sie eignet sich gut als kalorienarmer Ersatz für Kartoffeln und lässt sich gedünstet, gebraten oder zu cremigen Suppen verarbeiten. Nach dem Schälen oder Schneiden verfärbt sie sich leicht bräunlich, lässt sich aber wie Salzkartoffeln zubereiten.

Die Knolle steckt voller Nährstoffe: Proteine, Mineralstoffe wie Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium sowie Vitamin C, Provitamin A und B-Vitamine. Besonders interessant ist der Ballaststoff Inulin, der lange sättigt, den Appetit reguliert und auch für Diabetiker geeignet ist.

Topinambur ist kalorien- und fettarm, unterstützt die Darmflora und kann bei Magen-Darm-Beschwerden hilfreich sein. Dank dieser Eigenschaften findet man sie in Reformhäusern auch als Trinkkur oder Badezusatz – ein kleines Wurzelwunder also.

Aber am liebsten mache ich damit das einfachste Fondue der Welt!

Ein gut gereifter Vacherin Mont d'Or ist an und für sich schon extrem cremig und geschmackvoll. Richtig spektakulär wird er, wenn man ihn bäckt. Man kann den geschmolzenen Käse dann wie ein Fondue mit Gschwellti, also Schalenkartoffeln, oder knusprigem Weissbrot aufgabeln.

Aber noch viel, viel besser wird es mit Topinambur. In diesem speziellen Fall und so, wie ich sie zubereite, entwickelt die Knolle beim Braten und in Kombination mit dem gehaltvollen Käse tatsächlich einen trüffelähnlichen Geschmack. Wahnsinnig gut!

Zutaten

1 gut gereifter Vacherin Mont d'Or in der Holzschachtel

Knoblauchzehen, nach Belieben

100 ml trockener Weisswein

1 kg Topinambur

Zubereitung

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.

Den Deckel der Holzschachtel abnehmen, die Schachtel auf Alufolie stellen und darin einwickeln.

Die Oberfläche des Käses mehrmals mit einer Gabel einstechen.

Nach Belieben ein paar halbierte Knoblauchzehen in den Käse stecken.

Den Weisswein über den Vacherin giessen.

Im Ofen 30 Minuten backen, bis er schön blubbert.

Die Topinambur waschen und trocken tupfen. Die Knollen in mundgerechte Stücke schneiden.

Ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne zugedeckt 30 Minuten rösten, bis sie weich sind, aber noch leicht Biss haben. Dabei die Pfanne mehrmals kurz schütteln und die Stücke ab und zu mit einem Esslöffel Wasser befeuchten.

Den heissen Vacherin Mont d'Or in die Tischmitte stellen und die Käsecreme mit Topinambur auftunken.

E Guete!