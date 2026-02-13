DE
Einfach Claudio fragen
Wie bändigt man stachelige Artischocken?

Die Artischocken-Saison beginnt! Jetzt ist die Zeit, die stacheligen Gemüseklassiker in köstlichen Gerichten zu geniessen. Claudio Del Principes Rezept verwandelt sie in eine aromatische Spezialität aus dem Ofen.
Publiziert: 11:07 Uhr
|
Aktualisiert: 11:57 Uhr
Darum gehts

  • Artischocken-Saison startet, Rezept für aromatische Zubereitung aus dem Ofen
  • Italienischer Händler überredet Kunden zu ganzen Kisten stacheliger Artischocken
  • Rezept benötigt 12 Artischocken, 1 Liter Bouillon und Burrata
Claudio Del PrincipeKolumnist

Bald startet die Artischocken-Saison. Hier eines meiner liebsten Rezepte, um die besonders stacheligen Exemplare in eine zarte Symphonie des guten Geschmacks zu verwandeln.

Ich liebe die Verschlagenheit meines italienischen Gemüsehändlers. Wenn er schöne stachelige Artischocken hat, ist er ganz begeistert davon, wie begeistert ich bin.

«Schöne Artischocken! Möchtest du welche?» «Klar!», antworte ich. «Wie viele denn?», erkundigt er sich. «Gib mir bitte acht Stück.» «Was, acht Stück? Was willst du mit acht Stück? Spinnst du!? Du nimmst natürlich eine ganze Kiste!» Wieso fragt er dann überhaupt? Und wieso lasse ich mich jedes Mal überreden?

Im Nachhinein weiss ich es natürlich: weil Artischocken jeweils nur in einem kurzen Zeitfenster verfügbar sind und man dann zuschlagen sollte, wenn man sie in guter Qualität bekommen kann. Es steht dann zwar etwas mehr Arbeit an, aber es lohnt sich. Man isst sie fein geschnitten als Salat, gedämpft als Vorspeise, gebraten als Beilage, geschmort im Risotto – oder eben aus dem Ofen im eigenen aromatischen Sud!

Zutaten

  • 12 kleine Artischocken (z. B. Spinosi aus Sardinien oder Albenga)
  • 1 unbehandelte Zitrone
  • Olivenöl extra vergine
  • 1 l Hühner- oder Gemüsebouillon
  • 1 Schuss trockener Weisswein
  • 1 Schuss Condimento bianco oder weisser Balsamessig
  • 1 Lorbeerblatt
  • 1 Bund flache Petersilie, samt Stängeln fein geschnitten
  • 2 Knoblauchzehen, ungeschält gequetscht
  • Salz und Pfeffer
  • 2 Kugeln Burrata (oder gute Büffelmozzarella)
  • 2 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten

Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Den Saft der Zitrone in eine Schüssel mit kaltem Wasser pressen.

Die äusseren Blätter der Artischocken entfernen, bis der hellere Ansatz sichtbar wird.

Die dunklen Blattspitzen bis zum hellen Bereich wegschneiden.

Den Stiel schälen und auf etwa 10 cm zurückschneiden.

Die Artischocken längs halbieren, das Heu entfernen und die Artischocken sogleich in das Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht dunkel verfärben.

Die Artischocken mit der Schnittfläche nach unten in einen Bräter oder eine Auflaufform legen.

Mit Bouillon, Wein und Condimento bianco übergiessen, das Lorbeerblatt, etwas von der Petersilie und die Knoblauchzehen dazugeben.

Im Ofen rund 60 Minuten schmoren. Dabei alle 15 Minuten wenden.

Die Artischocken auf Teller verteilen.

Den köstlichen Sud mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Artischocken giessen, mit ein paar Tropfen Olivenöl beträufeln.

Die Burrata zerteilen, mit Fior di sale würzen und zwischen den Artischocken platzieren.

Mit Petersilie und Frühlingszwiebeln bestreuen.

Knusprige Ciabatta bereithalten, um den köstlichen Geschmack aufzunehmen!

