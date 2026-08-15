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Darauf musst du achten
Wie oft sollte man Handtücher waschen?

Handtücher gehören zu den meistgenutzten, aber oft unterschätzten Alltagsgegenständen im Bad.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Kuschelige Handtücher sollten regelmässig gewechselt werden.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Handtücher alle 2–3 Anwendungen wechseln, Waschlappen nach jeder Nutzung
  • Nur trockene Tücher wiederverwenden, niemals mit anderen teilen
  • Waschen bei mindestens 60 Grad, Feuchtigkeit fördert Bakterienwachstum
Valeska Jansen
Style

Sie kommen täglich mit Haut, Feuchtigkeit und Bakterien in Kontakt und genau deshalb entscheidet der richtige Umgang darüber, ob sie sauber bleiben oder zur Keimquelle werden.

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Wie oft wechseln?

  • Handtücher für den Körper: alle 2–3 Anwendungen, spätestens nach 3 Tagen
  • Handtücher für Hände: idealerweise täglich oder alle 1–2 Tage
  • Waschlappen: nach jeder Nutzung wechseln

Wichtig: Nur wiederverwenden, wenn das Tuch vollständig getrocknet ist.

Nicht teilen

  • Handtücher immer nur alleine benutzen
  • Fremde Bakterien können Hautirritationen, Unreinheiten oder Infektionen fördern

Ein Tuch pro Bereich

  • Gesicht, Hände und Körper getrennt halten
  • Besonders Handtücher für Hände können stark mit Bakterien belastet sein
Artikel aus der «Schweizer Illustrierten»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

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Richtig waschen

  • Mindestens 60 Grad für hygienische Reinigung
  • Normale Waschmittelmenge reicht völlig
  • Zu viel Waschmittel kann Rückstände hinterlassen und Bakterienwachstum begünstigen

Richtig trocknen

  • Handtücher immer glatt aufhängen, nicht zusammengeknüllt
  • Am besten an der Luft oder auf der Heizung vollständig durchtrocknen lassen
  • Haken sind ungünstig, wenn das Tuch dabei gefaltet bleibt

Extra-Tipp für den Alltag

  • In kleinen Badezimmern häufiger wechseln, da Feuchtigkeit schlechter entweicht
  • Bei Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit besonders auf schnelles Trocknen achten
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