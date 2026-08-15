Handtücher gehören zu den meistgenutzten, aber oft unterschätzten Alltagsgegenständen im Bad.

Wie oft sollte man Handtücher waschen?

Wie oft sollte man Handtücher waschen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Handtücher alle 2–3 Anwendungen wechseln, Waschlappen nach jeder Nutzung

Nur trockene Tücher wiederverwenden, niemals mit anderen teilen

Waschen bei mindestens 60 Grad, Feuchtigkeit fördert Bakterienwachstum

Valeska Jansen

Sie kommen täglich mit Haut, Feuchtigkeit und Bakterien in Kontakt und genau deshalb entscheidet der richtige Umgang darüber, ob sie sauber bleiben oder zur Keimquelle werden.

Wie oft wechseln?

Handtücher für den Körper: alle 2–3 Anwendungen, spätestens nach 3 Tagen

Handtücher für Hände: idealerweise täglich oder alle 1–2 Tage

Waschlappen: nach jeder Nutzung wechseln

Wichtig: Nur wiederverwenden, wenn das Tuch vollständig getrocknet ist.

Nicht teilen

Handtücher immer nur alleine benutzen

Fremde Bakterien können Hautirritationen, Unreinheiten oder Infektionen fördern

Ein Tuch pro Bereich

Gesicht, Hände und Körper getrennt halten

Besonders Handtücher für Hände können stark mit Bakterien belastet sein

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Richtig waschen

Mindestens 60 Grad für hygienische Reinigung

Normale Waschmittelmenge reicht völlig

Zu viel Waschmittel kann Rückstände hinterlassen und Bakterienwachstum begünstigen

Richtig trocknen

Handtücher immer glatt aufhängen, nicht zusammengeknüllt

Am besten an der Luft oder auf der Heizung vollständig durchtrocknen lassen

Haken sind ungünstig, wenn das Tuch dabei gefaltet bleibt

Extra-Tipp für den Alltag