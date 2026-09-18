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Besser vor dem Winter testen
Heizt du zu viel – und kommt dich das teuer zu stehen? Mit diesem Trick beugst du vor!

Ungewöhnlich hohe Heizkosten werden oftmals dadurch verursacht, dass die Fenster in deinem Zuhause durchlässig sind. Daher lohnt es sich, diese vor frühzeitig auf ihre Dichtheit zu überprüfen. Mit einem einfachen Trick benötigt man dazu lediglich ein Blatt Papier.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Undichte Fenster können die Heizkosten im Winter unnötig in die Höhe treiben. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Undichte Fenster erhöhen Heizkosten, Wärme entweicht aus der Wohnung
  • Mit Papier-Test Fensterdichtungen einfach ohne Spezialist prüfen
  • Papier reissfest: Fenster dicht; Problemstellen erfordern Reparatur
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Wiebke Köhne

Sobald die kälteren Jahreszeiten anfangen, werden die Heizungen wieder aufgedreht. Und irgendwann bekommt man eine entsprechende Heizkostenabrechnung ein. Ist diese ungewöhnlich hoch, sind oftmals undichte Fenster daran schuld. 

Über die Fenster kann vermehrt Wärme aus dem Wohnraum entweichen. Entsprechen stellen viele ihre Heizung höher ein, als es eigentlich sein müsste. Es lohnt sich daher, rechtzeitig zu prüfen, ob die Fenster richtig abdichten. Mit einem einfachen Trick benötigst du dazu keine Hilfe von einem Spezialisten.

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So funktioniert es

Lege ein normales Blatt Papier zwischen Fensterflügel und Rahmen. Anschliessend schliesst du das Fenster und versuchst, das Papier wieder herauszuziehen. 

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Wenn es bei dem Versuch hängen bleibt und einreisst, ist das Fenster dicht. Wichtig ist, dass man den Test an mehreren Stellen durchführt, da die Abdichtung nicht immer gleich sein muss. Falls sich das Papier an einer oder mehreren Stellen einfach durchschieben lässt, sollte man die Dichtungen oder Beschläge überprüfen lassen.

Testet man seine Fenster früh genug, kann man ohne Probleme noch vor dem Einbruch der kälteren Jahreszeiten Massnahmen ergreifen. So vermeidet man unnötige Kosten, die sich mit der Zeit summieren können. 

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Nachrichtenportal gehört wie Blick zu Ringier. 

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