Ein Designeroutfit für Tausende Franken, aber schmutzige Schuhe und abgeblätterter Nagellack? Oft sind es ganz andere Dinge als teure Marken, die unseren ersten Eindruck prägen. Auf diese sieben Details kommt es an.

Gepflegt aussehen muss nicht teuer sein – auf diese 7 Details kommt es an

Gepflegt aussehen muss nicht teuer sein – auf diese 7 Details kommt es an

Blick Lifestyle

Du hast dir morgens Gedanken über dein Outfit gemacht, die passende Jacke ausgesucht und noch schnell etwas Parfüm aufgetragen. Doch den kleinen Kaffeefleck auf deinem Ärmel hast du übersehen. Und deine Schuhe könnten auch wieder einmal eine Reinigung vertragen.

Es sind oft solche Kleinigkeiten, die anderen auffallen, während wir selbst sie längst nicht mehr wahrnehmen. In der Psychologie spricht man vom sogenannten Halo-Effekt: Einzelne auffällige Merkmale können beeinflussen, wie wir einen Menschen insgesamt wahrnehmen. Dabei kann uns der erste Eindruck natürlich auch täuschen.

Die gute Nachricht: Um gepflegt aufzutreten, brauchst du weder ein grosses Budget noch stundenlange Beauty-Rituale. Vielmehr lohnt es sich, auf folgende sieben Details zu achten.

1. Deine Schuhe verraten mehr, als du denkst

Während wir unsere Kleidung regelmässig waschen, gehen die Schuhe bei der Pflege gerne vergessen. Schmutzige Schnürsenkel, verdreckte Sohlen oder abgelaufene Absätze können den Gesamteindruck eines Outfits verändern.

Gerade bei weissen Sneakers lohnt sich eine gelegentliche Reinigung. Oft reichen eine weiche Bürste und ein feuchtes Tuch. Auch ein Paar frische Schnürsenkel kann alte Turnschuhe erstaunlich gut aufwerten. Und beim Schuhmacher lassen sich abgelaufene Absätze häufig für deutlich weniger Geld ersetzen, als ein neues Paar kosten würde.

2. Auch teure Kleidung kann ungepflegt wirken

Der Lieblingspullover ist voller kleiner Wollknötchen, auf dem schwarzen Mantel hat sich die Katze verewigt und am Hemdkragen sind noch Make-up-Spuren vom Vortag zu sehen. Solche Details fallen mitunter stärker auf als das Markenlogo auf der Brust.

Eine Fusselrolle und ein Fusselrasierer können hier wahre Wunder wirken. Auch lose Knöpfe, kleine Löcher oder aufgegangene Nähte lassen sich oftmals mit wenig Aufwand reparieren.

Wer seine Kleidung regelmässig pflegt, sieht nicht nur gepflegter aus, sondern hat auch länger etwas von seinen Lieblingsstücken.

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3. Deine Hände brauchen keinen Beauty-Salon

Beim Bezahlen an der Kasse, beim gemeinsamen Mittagessen oder beim Gestikulieren während eines Gesprächs: Unsere Hände sind ständig im Blickfeld anderer Menschen.

Doch weder künstliche Fingernägel noch eine professionelle Maniküre sind nötig. Saubere, ordentlich gefeilte Nägel reichen vollkommen aus. Wenn der Nagellack bereits an mehreren Stellen abgeblättert ist, entfernst du ihn am besten ganz.

Gerade im Winter lohnt es sich zudem, eine Handcreme in der Tasche zu haben. Die Kombination aus kalter Luft draussen und trockener Heizungsluft drinnen setzt unserer Haut besonders zu.

4. Deine Haare müssen nicht perfekt sitzen

Ein grauer Haaransatz, natürliche Locken oder eine wilde Mähne haben nichts mit mangelnder Pflege zu tun. Du musst auch nicht alle sechs Wochen zum Coiffeur, um gepflegt auszusehen.

Viel wichtiger ist eine Haarpflege, die zu deinem Haartyp passt. Wenn morgens die Zeit für ein aufwendiges Styling fehlt, kann ein locker gebundener Dutt oder ein einfacher Pferdeschwanz eine gute Lösung sein.

Übrigens: Wann hast du zuletzt deine Haarbürste gereinigt? Zwischen den Borsten sammeln sich mit der Zeit nicht nur Haare, sondern auch Talg, Staub und Rückstände von Stylingprodukten.

5. Ein frisches Gesicht braucht kein Make-up

Verschmierte Mascara, Make-up-Reste unter den Augen oder fleckige Foundation können schnell unordentlich wirken. Dabei ist ein ungeschminktes Gesicht oft die unkomplizierteste Alternative.

Für die tägliche Hautpflege reichen vielen Menschen eine sanfte Reinigung, eine passende Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz. Ein ganzes Arsenal an teuren Seren und Spezialprodukten ist nicht zwingend notwendig.

Auch trockene Lippen lassen sich mit einem einfachen Lippenpflegestift pflegen. Und keine Sorge: Falten, Augenringe, Pickel und Pigmentflecken sind keine Zeichen mangelnder Körperpflege.

6. Zu viel Parfüm kann das Gegenteil bewirken

Kennst du das, wenn jemand den Lift verlässt, sein Parfüm aber noch drei Stockwerke mit dir mitfährt?

Ein angenehmer Duft ist keine Frage des Preises. Regelmässige Körperpflege, frische Kleidung und eine gute Mundhygiene sind wesentlich wichtiger als ein exklusives Parfüm.

Besonders bei Kleidungsstücken, die wir nicht nach jedem Tragen waschen, etwa Jacken, Schals oder Mänteln, lohnt es sich, gelegentlich auf ihren Geruch zu achten. Sie nehmen im Alltag beispielsweise Essens- oder Rauchgerüche auf. Regelmässiges Auslüften kann helfen.

Beim Parfüm gilt hingegen: Weniger ist oft mehr. Gerade im Büro, im Zug oder im Restaurant kann ein intensiver Duft für andere unangenehm sein.

7. Die kleinen Dinge, die du selbst kaum bemerkst

Verschmierte Brillengläser, eine schmutzige Handyhülle, eine fleckige Handtasche oder ein verdrecktes Uhrenarmband: Gegenstände, die uns täglich begleiten, nehmen wir irgendwann kaum noch bewusst wahr.

Dabei können gerade diese kleinen Accessoires den Gesamteindruck beeinflussen. Wann hast du beispielsweise zuletzt die Griffe deiner Lieblingstasche gereinigt oder die Rückstände von Make-up und Hautfett von deinem Brillengestell entfernt?

Wenig Zeitaufwand, grosser Effekt

Ein paar Minuten Aufmerksamkeit reichen oftmals aus, um diese Alltagsgegenstände wieder auf Vordermann zu bringen.

Bevor du also das nächste Mal viel Geld für ein neues Outfit oder ein teures Beauty-Produkt ausgibst, wirf einen Blick auf die Dinge, die du bereits besitzt. Manchmal bewirken eine Fusselrolle, ein Brillenputztuch und fünf Minuten Schuhpflege mehr als eine ausgedehnte Shoppingtour.

Und letztlich geht es nicht darum, jederzeit makellos auszusehen oder anderen zu gefallen, sondern darum, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen.