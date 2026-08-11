Wer seine Haut möglichst lange frisch und jugendlich erhalten möchte, kann einiges dafür tun. Bestimmte Gewohnheiten können die Hautalterung jedoch beschleunigen. Wir zeigen die häufigsten Fehler – und verraten, wie du sie vermeiden kannst.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Falten sind etwas ganz Natürliches. Mit der Zeit kommen sie einfach, und das ist auch in Ordnung so. Ganz aufhalten können wir das nicht. Was wir aber tun können, ist einige Faktoren beachten, um nicht frühzeitig Falten zu bekommen.

1. Zu viel Zucker

Die Haut ist der Spiegel des Zustands unseres Körpers. Eine schlechte Ernährung zeigt sich auf der Haut. Zucker schadet dem Körper, indem es entzündliche Prozesse fördert. Pickel und Unreinheiten treten bei einem hohen Zuckerkonsum öfters auf. Zucker fördert zudem den Alterungsprozess der Haut.

2. Dehydration

Es ist wichtig, der Haut von aussen Feuchtigkeit in Form von Cremes oder ähnlichem zuzuführen. Genauso wichtig ist es, den Körper von innen mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Dehydration führt in einem ersten Schritt zwar nur zu trockener Haut, doch als Folge können sich Falten bilden.

3. Zu viel Alkohol

Regelmässiger Alkoholkonsum lässt Sie mit der Zeit älter aussehen. Alkohol baut nämlich Vitamin A ab, das die Kollagenproduktion unterstützt und somit wichtig für die Haut ist. Durch einen regelmässigen Alkoholkonsum wird weniger Kollagen produziert und die Haut wird schneller schlaff.

4. Rauchen

Rauchen ist nicht gesund. Das widerspiegelt sich auch auf der Haut. Die freien Radikalen im Zigarettenrauch machen den Teint fahl und weiten die Gefässe, was im Gesicht besonders auffällig ist.

5. Heiss duschen

Heisses Wasser wäscht den natürlichen Schutzfilm der Haut ab, und sie wird trocken. Steht man zu lange unter der heissen Dusche, wird die Haut schrumplig. Und das kann zu Falten führen. Wichtig ist, seine Dusche mit kaltem Wasser zu beenden und sich danach einzucremen.

6. Mit Make-up ins Bett

Die Haut kann unter Make-up nicht atmen, darum muss es am Abend auch unbedingt weg. Wenn die Haut nicht atmet, kann sie sich auch nicht regenerieren. Es gibt also keine Ausrede mehr, das Make-up am Abend nicht zu entfernen!

7. Falsche Reinigung

Das Einzige, was zur Reinigung des Gesichts verwendet werden sollte, sind dafür vorgesehene Produkte. Weder Seife noch Duschgel gehören auf die empfindliche Hautstelle. Sie machen die Hautstruktur kaputt. Peelings sollten ebenfalls mit Vorsicht verwendet werden. Sie lassen zwar die Haut schön aussehen, verursachen jedoch auf Dauer Falten.

8. Keine Pflege

Die Haut muss mit Feuchtigkeit versorgt werden. Es ist unser grösstes Organ und braucht dementsprechend viel Pflege. Nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Körper braucht Pflege, damit die Haut nicht zu schnell altert.

9. Zu viel Sonne

UV-Strahlen lassen die Haut schneller altern. Deswegen sollte man immer Sonnencreme verwenden, auch im Winter. Es gibt viele Tagescremes, die einen integrierten Lichtschutzfaktor haben. Wenn man aber in einer Region lebt, in der die Sonne oft und stark scheint, braucht es eine zusätzliche Sonnencreme.