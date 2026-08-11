Vor der Arbeit oder vor dem Schlafengehen hüpfst du noch schnell unter die Dusche. Danach fühlst du dich frisch, sauber und zufrieden. Doch deiner Haut geht es anders.

Anne-Sophie Carruzzo

Fehler Nr. 1: Zu heiss duschen

Lange und heisse Duschen können die Haut belasten. Das warme Wasser kann die natürliche Hautbarriere schwächen und Hautfette lösen. Dadurch kann die Haut trocken, gerötet oder gespannt sein und zu Juckreiz neigen.

Besser: Dusche möglichst kurz und nicht zu heiss. Lauwarmes Wasser ist für die Haut meist angenehmer als sehr heisses Wasser. Wer gerne kalt duscht, kann das natürlich tun – ein gesundheitlicher Effekt ist jedoch nicht für alle Menschen gleichermassen belegt.

Fehler Nr. 2: Zu häufig duschen

Wie oft du duschen solltest, hängt unter anderem von deinem Alltag, deinem Aktivitätslevel und deinem Hauttyp ab. Wer täglich Sport treibt oder stark schwitzt, braucht selbstverständlich häufiger eine Dusche als jemand, der sich wenig bewegt.

Für die Haut gilt jedoch: Weniger ist oft mehr. Kurze Duschen mit lauwarmem Wasser sind meist schonender als lange, heisse Duschen. An Tagen ohne Sport oder starkes Schwitzen reicht je nach Bedarf auch eine kurze Reinigung der wichtigsten Körperstellen.

Das Gleiche gilt für die Haare: Wie oft du sie waschen solltest, hängt von Haartyp, Kopfhaut und Alltag ab. Es gibt deshalb keine allgemeingültige Zahl, die für alle passt.

Fehler Nr. 3: Zu viel Duschgel verwenden

Damit du sauber wirst, brauchst du nicht viel Duschgel. Zu häufiges oder grosszügiges Einseifen kann die Hautbarriere zusätzlich beanspruchen und die Haut austrocknen.

Achte deshalb auf milde, hautfreundliche Produkte und verwende nur so viel, wie tatsächlich nötig ist. Besonders an Stellen wie Achseln, Füssen oder im Intimbereich kann eine Reinigung sinnvoll sein. An weniger verschwitzten Körperstellen reicht häufig Wasser.

Auch im Intimbereich ist weniger mehr: Die empfindliche Haut sollte möglichst schonend gereinigt werden. Aggressive oder stark parfümierte Produkte können reizen. Für die äussere Reinigung genügt in vielen Fällen lauwarmes Wasser oder ein mildes, dafür geeignetes Produkt.

Fehler Nr. 4: Nach dem Duschen nicht eincremen

Duschen kann die Haut zusätzlich austrocknen – besonders, wenn das Wasser sehr warm ist oder du häufig duschst. Bei trockener Haut kann es deshalb helfen, nach dem Duschen eine feuchtigkeitsspendende Pflege aufzutragen.

Auch beim Abtrocknen gilt: Rubble nicht kräftig mit dem Handtuch über die Haut, sondern tupfe sie sanft trocken. So vermeidest du zusätzliche Reizung.

Besonders bei empfindlicher oder trockener Haut lohnt es sich, direkt nach dem Duschen eine passende Körperpflege aufzutragen. So kann die Haut ihre Feuchtigkeit besser bewahren.