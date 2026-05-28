Sport, Sonne, Stress: Unser Haar braucht Schutz. RAUSCH-Expertin Dr. Katharina Alder erklärt, warum Kräuterextrakte den Unterschied machen und auf welche Routine sie setzt. Zudem verraten die Sprint-Stars Mujinga und Ditaji Kambundji ihre Tipps für glänzende Auftritte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dr. Katharina Alder, Chief Technical Officer bei RAUSCH, über die richtige Haarpflege



Hochwertige Natur- und Biotechnologie-Wirkstoffe fördern Haar- und Kopfhautgesundheit

Huflattich-Shampoo, Amaranth-Serum, Leave-in-Pflege für Locken

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von RAUSCH

Ob beim Sport, im hektischen Alltag oder gerade jetzt mit Sonne, Wasser und Badi: Unsere Haare sind laufend Belastungen ausgesetzt. Gemeinsam mit Dr. Katharina Alder, Chief Technical Officer bei RAUSCH, zeigen wir auf, wie eine Pflege-Routine aussieht, die hochkonzentrierte Kräuterkraft und wissenschaftlich fundierte Haar-Expertise vereint.

Die Basis: Warum die Herkunft der Inhaltsstoffe zählt

Gepflegtes Haar beginnt bei den Inhaltsstoffen. RAUSCH setzt seit jeher auf die Kraft der Natur und kombiniert diesen Ansatz mit moderner Forschung.

«Wir stellen unsere eigenen Extrakte her, weil wir dann genau wissen, dass wir mit einem optimalen Extraktionsverfahren den bestmöglichen Extrakt für unser Produkt einsetzen», erklärt Dr. Katharina Alder. Dabei baut RAUSCH nicht nur auf Wirkstoffe aus Kräuterextrakten, sondern ergänzt diesen traditionellen Ansatz mit innovativen Wirkstoffen, die meistens biotechnologisch hergestellt sind. «So haben wir das Beste aus zwei Welten.»

Konkrete Tipps für die Haarwäsche

«Grundsätzlich ist der Einsatz von milden Tensiden sehr wichtig. Das sind waschaktive Substanzen, welche die Haare zwar gründlich reinigen, dabei aber besonders sanft zu Haut und Haar sind, damit diese nicht unnötig strapaziert werden. Durch den Zusatz von pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen schafft man es zusätzlich, dass die Produkte nicht austrocknend wirken.»

Auch bei der Pflegeroutine rät Alder zu Flexibilität: «Wenn die Kopfhaut sehr schnell nachfettet, ist es verständlich, dass die betroffenen Personen täglich ihre Haare waschen möchten, um sich wohlzufühlen. Dann ist es wichtig, auf milde Produkte zu setzen. Bei normaler Kopfhaut darf man sich hingegen zwei bis drei Tage Zeit lassen, bis wieder shampooniert wird.»

Repariert in 60 Sekunden Nur eine Minute. Mehr braucht es nicht. Die Repair-Express-Kur mit Amaranth von RAUSCH ist ideal für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem Wirkung wollen. Das enthaltene pflanzliche Keratin repariert das Haar tiefenwirksam und schützt vor mechanischem Stress wie Kämmen oder Stylen. Gleichzeitig reduziert die Kur Haarbruch, stärkt die Protein-Matrix des Haares und stellt bis zu 60 Prozent der geschädigten Haarstruktur wieder her. Die vegane, silikonfreie Formulierung ist besonders geeignet für strapaziertes, brüchiges oder lockiges Haar. Nach dem Waschen einfach in Längen und Spitzen einmassieren, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Das Ergebnis ist gepflegtes, geschmeidiges Haar, das sich sehen und fühlen lässt. Nur eine Minute. Mehr braucht es nicht. Die Repair-Express-Kur mit Amaranth von RAUSCH ist ideal für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem Wirkung wollen. Das enthaltene pflanzliche Keratin repariert das Haar tiefenwirksam und schützt vor mechanischem Stress wie Kämmen oder Stylen. Gleichzeitig reduziert die Kur Haarbruch, stärkt die Protein-Matrix des Haares und stellt bis zu 60 Prozent der geschädigten Haarstruktur wieder her. Die vegane, silikonfreie Formulierung ist besonders geeignet für strapaziertes, brüchiges oder lockiges Haar. Nach dem Waschen einfach in Längen und Spitzen einmassieren, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Das Ergebnis ist gepflegtes, geschmeidiges Haar, das sich sehen und fühlen lässt. Gleich testen

Schutzschild gegen Sonne und Wasser

Gerade im Sommer leiden Haare unter UV-Strahlung, Chlor und Salzwasser. Deshalb ist die Pflege nach dem Baden besonders wichtig. «Wichtig ist, das Salz- und Chlorwasser nach dem Baden immer auszuspülen, damit es beim Trocknen an der Luft dem Haar nicht noch mehr Feuchtigkeit entzieht», rät die Expertin.

Danach seien Kuren und Öle gefragt, um das Haar intensiv zu pflegen. Für Glanz und Geschmeidigkeit empfiehlt sie pflanzliche Öle wie Amaranth- oder Arganöl, die ohne Silikone auskommen.

Mujinga und Ditaji Kambundji. Lea Meienberg So machen es Mujinga und Ditaji Kambundji Für Hürdenweltmeisterin Ditaji Kambundji bedeutet gute Pflege, dem Haar genau das zu geben, was es braucht. «Ich lege Wert auf hochwertige Produkte. Sie sollen meinen Haaren genügend Feuchtigkeit geben, sodass sie nicht trocken, sondern gesund sind.» Auch Sprint-Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji setzt auf gezielte Lösungen: «Da ich oft eine recht trockene Kopfhaut habe und dadurch manchmal auch ein bisschen Schuppen, benutze ich das Huflattich-Shampoo von RAUSCH. Das funktioniert wirklich super.» Anschliessend folgen Conditioner oder Kur, etwa aus der Repair-Linie mit Amaranth. «Für meine Locken kommen nach dem Waschen das Repair-Serum und die Repair-Cream mit Amaranth als Leave-in-Pflege zum Einsatz. So bleiben sie schön in Form.» Mujinga und Ditaji Kambundji. Lea Meienberg Für Hürdenweltmeisterin Ditaji Kambundji bedeutet gute Pflege, dem Haar genau das zu geben, was es braucht. «Ich lege Wert auf hochwertige Produkte. Sie sollen meinen Haaren genügend Feuchtigkeit geben, sodass sie nicht trocken, sondern gesund sind.» Auch Sprint-Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji setzt auf gezielte Lösungen: «Da ich oft eine recht trockene Kopfhaut habe und dadurch manchmal auch ein bisschen Schuppen, benutze ich das Huflattich-Shampoo von RAUSCH. Das funktioniert wirklich super.» Anschliessend folgen Conditioner oder Kur, etwa aus der Repair-Linie mit Amaranth. «Für meine Locken kommen nach dem Waschen das Repair-Serum und die Repair-Cream mit Amaranth als Leave-in-Pflege zum Einsatz. So bleiben sie schön in Form.»

Die unterschätzte Rolle der Kopfhaut

Ein zentraler Aspekt der Haarpflege ist für Dr. Katharina Alder die Kopfhaut. «Kopfhaut-Treatments haben einen sehr hohen Stellenwert. Denn nur aus einer gesunden Kopfhaut kann gesundes Haar wachsen.»

Deshalb sollte man einen silikonfreien Conditioner von RAUSCH verwenden: «Er schliesst nach der Reinigung die Schuppenschicht und versiegelt dadurch das Haar. Wertvolle Pflegestoffe gehen somit nicht so schnell wieder verloren. Je nach Indikation wendet man den Conditioner auch auf der Kopfhaut an, da er hier mehr als ein Shampoo beruhigen, pflegen und reparieren kann.»

Gesundes Haar trotz Zeitdruck

Nicht immer bleibt im Alltag Zeit für ein ausgiebiges Pflegeprogramm. «Dennoch sollte man die Pflege nicht zu kurz kommen lassen – im Sommer genauso wie im Winter», betont die Expertin.

Wenn es schnell gehen muss, empfiehlt Katharina Alder zwei einfache Schritte: Auch wenn es pressiert, sollte ein Conditioner nicht fehlen, weil er die Haare schützt. Als zweiten Schritt rät sie zu Expresskuren, etwa der Repair-Express-Kur mit Amaranth, oder zu Leave-in-Pflegen, die im Haar bleiben. Ein hochwertiges Serum oder Öl kann hier oft viel bewirken.

Dr. Alders persönliches Must-have: «Vergessen Sie trotz Zeitmangel die Kopfhaut nicht: Ein erfrischendes Tonic nach der Wäsche aktiviert und pflegt die Basis eines jeden gesunden Haares – mein absoluter Favorit für jeden Tag.»

Repair-Express-Kur mit Amaranth Repariert und pflegt das Haar intensiv in nur 60 Sekunden

Stellt 60 % der geschädigten Haarstruktur wieder her

Verleiht Geschmeidigkeit und Glanz, ohne zu beschweren

Mit hochkonzentriertem, pflanzlichem Keratin und Extrakten aus Amaranth und Kamillenblüten sowie Weizenkeimöl

Anwendung: Auf dem handtuchtrockenen Haar verteilen, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Für eine Extraportion Pflege die Einwirkzeit verlängern. Repariert und pflegt das Haar intensiv in nur 60 Sekunden

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