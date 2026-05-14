Auf der Tartanbahn zählt für Mujinga und Ditaji Kambundji jede Millisekunde. Doch geht es um ihre Lockenpracht, ist Geduld statt Speed gefragt. Hier verraten die Schwestern, wie sie ihre Haare pflegen und was sie an Bad-Hair-Days tun.

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Ob im Startblock oder auf dem roten Teppich: Die Haare von Mujinga (33) und Ditaji Kambundji (23) sitzen. Während Hürdenweltmeisterin Ditaji gerade zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde und mit einem selbst genähten Kleid verzauberte, geniesst Sprint-Hallenweltmeisterin Mujinga seit vergangenem November ihr neues Glück als Mutter. Doch ticken die Kambundji-Schwestern gleich, wenns um ihre Haare geht? Wer hat länger beim Stylen? Und was tun sie, wenn ihre Haare mal nicht so wollen wie sie?

Pflege muss schnell gehen

«Unsere Locken wäscht man nicht in zehn Minuten», stellt Mujinga klar. «Sie sind sehr aufwendig.» In der Teenagerzeit habe sie sich manchmal die Zeit genommen, um eine neue Haarkur auszuprobieren. «Aber heute habe ich nicht mehr die Geduld dafür, jetzt muss es schnell gehen.»

Seit Söhnchen Léon da ist, ist das Zeitmanagement bei ihr noch kniffliger geworden: «Ich muss mir einen Moment suchen, in dem ich die Hände frei habe und nicht gerade mit dem Baby beschäftigt bin.»

Auch für Ditaji ist Effizienz wichtig: Sie wäscht ihre Haare nur einmal pro Woche, nimmt sich dafür dann aber ausreichend Zeit. «Schnell-schnell funktioniert bei unserer Haarstruktur einfach nicht», betont sie.

Auf die Produkte kommt es an

Was die Pflege angeht, setzt Ditaji unter anderem auf Produkte von RAUSCH – so auch Mujinga. Beiden ist wichtig, dass ihre anspruchsvollen Haare genügend Feuchtigkeit bekommen und schön glänzen. Damit dem so ist, kommt nach dem Shampoo die Repair-Express-Kur mit Amaranth auf die Haare, die in gerade mal 60 Sekunden ihre Wirkung entfaltet. «Anschliessend nehme ich das Repair-Serum mit Amaranth und die Leave-in-Pflege speziell für Locken. So bleiben sie schön in Form», verrät Mujinga.

Repariert in 60 Sekunden Nur eine Minute. Mehr braucht es nicht. Die Repair-Express-Kur mit Amaranth von RAUSCH ist ideal für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem Wirkung wollen. Das enthaltene pflanzliche Keratin repariert das Haar tiefenwirksam und schützt vor mechanischem Stress. Gleichzeitig reduziert die Kur Haarbruch, stärkt die Protein-Matrix des Haares und stellt bis zu 60 Prozent der geschädigten Haarstruktur wieder her. Die vegane, silikonfreie Formulierung ist besonders geeignet für strapaziertes, brüchiges oder lockiges Haar. Nach dem Waschen einfach in Längen und Spitzen einmassieren, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Das Ergebnis ist gepflegtes, geschmeidiges Haar, das sich sehen und fühlen lässt. Nur eine Minute. Mehr braucht es nicht. Die Repair-Express-Kur mit Amaranth von RAUSCH ist ideal für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem Wirkung wollen. Das enthaltene pflanzliche Keratin repariert das Haar tiefenwirksam und schützt vor mechanischem Stress. Gleichzeitig reduziert die Kur Haarbruch, stärkt die Protein-Matrix des Haares und stellt bis zu 60 Prozent der geschädigten Haarstruktur wieder her. Die vegane, silikonfreie Formulierung ist besonders geeignet für strapaziertes, brüchiges oder lockiges Haar. Nach dem Waschen einfach in Längen und Spitzen einmassieren, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Das Ergebnis ist gepflegtes, geschmeidiges Haar, das sich sehen und fühlen lässt. Gleich testen

Training, Schweiss und Gummibänder

Tägliches Training bei Wind und Wetter ist mit viel Schwitzen verbunden. Und das ist der Albtraum für jedes Styling. Doch die Schwestern sind da entspannt. «Schwitzen ist für mich kein Problem, da meine Haare eher trocken als fettig sind», sagt Ditaji. Die wahre Herausforderung ist, dass die beiden ihre Haare oft zusammenbinden müssen. Der ständige Druck der Gummibänder hinterlässt Spuren und macht die Locken platt. Mujinga ergänzt: «Im Sommer leiden die Haare unter der Sonne, sie werden richtig heiss.»

Wenn in Sachen Frisur gar nichts mehr geht, greifen die beiden Leichtathletikstars zu bewährten Taktiken. Ditaji rettet sich an Bad-Hair-Days mit dem «Sleek-Look»: «Ich gebe viel Gel in meine Haare und binde sie streng zurück. Das sieht eigentlich immer präsentabel aus.» Und Mujinga? «Wenn es ganz schlimm ist und ich keine Zeit habe, aber trotzdem raus will, ziehe ich eine Mütze an. Ansonsten schaffe ich es meistens doch noch irgendwie, eine Frisur hinzubasteln, die geht.»

Bei Wettkämpfen muss die Frisur sitzen

Wie viel Aufmerksamkeit schenken die Kambundji-Schwestern ihren Haaren jeweils vor einem Rennen? Immerhin laufen sie vor den Augen von Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen. «Wenn ich einen Wettkampf habe, möchte ich wirklich, dass meine Haare tipptopp sind», meint Mujinga. «Sie sollen gut sitzen, damit ich nicht mehr daran denken muss und mich voll auf den Sport konzentrieren kann.» Auch das Make-up sei ihr wichtig. «Ich repräsentiere mich selbst und möchte an Wettkämpfen gut gestylt sein.»

Ditaji liegt ein gutes Wettkampf-Styling ebenfalls am Herzen. «Bei wichtigeren Rennen binde ich die Haare recht streng zusammen, damit sie mir aus dem Weg sind. Die Frisur sitzt den ganzen Tag. Ich muss mir keine Gedanken über meine Haare machen und fühle mich trotzdem sehr schick und gut gestylt für einen Wettkampf.»

Wer von beiden im Bad für das Hairstyling länger braucht? «Ich denke, eher ich. Mujinga ist da schon ein bisschen speditiver», sagt Ditaji. Mujinga bestätigt: «Ditaji probiert gern neue Spezialfrisuren aus, die braucht definitiv länger!» Beim Haarewaschen unter der Dusche sei Mujinga aber sicher länger dran, kontert Ditaji. «Weil sie sehr viel und sehr dichtes Haar hat.»

Repair-Express-Kur mit Amaranth Repariert und pflegt das Haar intensiv in nur 60 Sekunden

Stellt 60 % der geschädigten Haarstruktur wieder her

Verleiht Geschmeidigkeit und Glanz, ohne zu beschweren

Mit hochkonzentriertem, pflanzlichem Keratin und Extrakten aus Amaranth und Kamillenblüten sowie Weizenkeimöl

Anwendung: Auf dem handtuchtrockenen Haar verteilen, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Für eine Extraportion Pflege die Einwirkzeit verlängern. Repariert und pflegt das Haar intensiv in nur 60 Sekunden

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Anwendung: Auf dem handtuchtrockenen Haar verteilen, 60 Sekunden einwirken lassen und gründlich ausspülen. Für eine Extraportion Pflege die Einwirkzeit verlängern. Zur Repair-Linie mit Amaranth

Starke Schwesternbeziehung

Die beiden Berner Leichtathletinnen verstehen sich extrem gut. «Wir sind zuerst Schwestern, dann Freundinnen», sagt Ditaji. Sie bewundert Mujingas Konstanz über all die Jahre. Mujinga wiederum lässt sich von Ditajis Neugier inspirieren: «Es ist spannend, zu sehen, wie sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt.»

Und eines ist sicher: Bevor der nächste Startschuss fällt, wird die Frisur wieder sitzen. Denn für beide gilt: Wer sich gut fühlt, läuft schneller.