Matthäus-Kritik an Bayern-Goalie – Klub-Bosse reagieren

Bayerns Nummer eins: Manuel Neuer. Im Moment muss er sich Kritik gefallen lassen. Foto: Alexandra Beier

Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund haben nach der 1:4-Niederlage von Bayern München beim FC Barcelona in der Champions League Manuel Neuer in Schutz genommen. «Es werden wieder Spiele kommen, wo wir anders über unseren Torwart reden, weil er wieder Spiele gewonnen hat. Da sind wir sehr sicher», sagte Freund einen Tag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Schlusslicht VfL Bochum am Sonntag.

«Manu ist nach wie vor ein sehr grosser Rückhalt, eine grosse Persönlichkeit, sehr präsent. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben und er im Tor steht», sagte Freund. Auch Kompany stellte sich hinter Neuer. «Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen. Das ist nicht nur Manu, das ist jeder vom Stürmer über den Verteidiger bis zu mir», sagte der Belgier.

Der 38 Jahre alte Neuer hatte in Barcelona vier Gegentore bei vier Torschüssen bekommen. Daraufhin äusserte unter anderem Lothar Matthäus Kritik. «Er ist im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft, wie er es in der Vergangenheit war. Manuel Neuer ist gerade nicht mehr Manuel Neuer. Denn er hält nicht die unhaltbaren Bälle, sein Torwartspiel hat sich verändert», sagte Matthäus der Bild.