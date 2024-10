Die Bayern-Spieler sind nach Schlusspfiff bedient. Foto: imago/MIS 1/6

Bittere Niederlage für Bayern München in der Champions League. Bei Ex-Trainer Hansi Flick (59) und dem FC Barcelona muss der deutsche Rekordmeister untendurch. 1:4 lautet am Ende das Verdikt. «Es war teilweise Harakiri, was wir gemacht haben», sagt Joshua Kimmich (29) nach der Partie bei DAZN. «Mit dem Ball war es nicht sauber genug.» Ähnlich klingt es bei Manuel Neuer (38). Er gibt zu, dass die Mannschaft Fehler gemacht hat. «Wir hätten in Sachen Aggressivität präsenter sein müssen, das muss man gerade im Mittelfeld gegen spielstarke Mannschaften wie Barça zeigen.»

Bei Sportvorstand Max Eberl (51) liegen nach der Partie die Nerven blank. Er wehrt sich vehement gegen Kritik und zeigt sich weiter fest überzeugt vom Weg, den man unter Trainer Vincent Kompany (38) eingeschlagen hat. «Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, ich rede nichts schön, wir haben verdient verloren», betont Eberl. Und schiebt hinterer: «Wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind.»

Auf die Frage nach der Leistung der Abwehr reagiert Eberl dünnhäutig. «Mach den Trainerschein, dann kannst du es besser machen», fährt er einen Journalisten an. «Das hat nichts mit der Defensive zu tun, das ist so billig, es auf die Defensive zu schieben, wenn wir Gegentore bekommen», redet er sich regelrecht in Rage. Und wirft den Medien vor, man wolle die Bayern «auseinanderdividieren. Und das lassen wir nicht zu. Es wird von uns nicht an irgendeinem herumnörgeln.»

«Diese Mannschaft hat noch viel vor»

Eberl betont, man hätte nach dem frühen Rückstand «eine halbe Stunde lang sehr beeindruckend gespielt». Entscheidend für die Niederlage sei das 1:2 gewesen, dem ein Foul an Min-Jae Kim vorausgegangen sei. «Ich werde nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, aber der Push entscheidet diesen Zweikampf, das ist ärgerlich.» Für Eberl ist nach der zweiten Niederlage im dritten Ligaspiel der Königsklasse klar: «Da werden wir draus lernen.» Er mache sich wegen Platz 23 «keine Sorgen. Der Modus entscheidet sich erst am achten Spieltag, nicht am dritten.»

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen stellt sich vor die Mannschaft und beschwört den Zusammenhalt. «Wir haben jetzt einige schwere Aufgaben vor uns. Das Wichtigste ist, in solchen Momenten zusammenzustehen», sagt Dreesen. Und ergänzt: «Ich bin sicher, diese Mannschaft hat noch viel vor.» Der FC Bayern habe «in solchen Momenten immer die richtigen Schlüsse gezogen. Zuletzt habe das Team immer wieder begeisternden Fussball gespielt. «Ich bin sicher, dass dieser begeisternde Fussball auch zu den Ergebnissen führen wird, die wir uns alle wünschen.»

Dennoch kommt der Bayern-Boss nicht umher, die verdiente Niederlage anzuerkennen. «Das ist», sagt Dreesen, «sicherlich ein Abend, den wir uns anders vorgestellt haben.» Die Münchner hätten in der zweiten Halbzeit «nicht mehr das gezeigt, was wir können.» Barcelona dagegen habe einen «ausserordentlich guten Tag gehabt», sagt Dreesen. «Als fairer Verlierer muss man an so einem Tag sagen: Hansi Flick, Gratulation. Er hat mit seinem Team zurecht gewonnen.»

