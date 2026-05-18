Seit dem 13. April gibt es kein Lebenszeichen von Anna W. (33) auf Mallorca. Die Polin wurde laut Familie nach einem Überfall am Strand von Palma ausgeraubt. Ihr Pass und Handy sind verschwunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna W. (33) vermisst auf Mallorca seit April, Familie alarmiert

Letzte Kontaktaufnahme: 13. April, dann mysteriöse Nachrichten auf Instagram

Suchaufruf viral: Über 1000 Shares, Konsulat informiert über Fall

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Auf Mallorca wird die 33-jährige Anna W. vermisst. Die Auswanderin mit polnischer Staatsbürgerschaft soll lange in Hamburg gelebt haben und lebt seit November vergangenen Jahres auf der Insel. Zuletzt hatte sie am 13. April per SMS mit ihrem Bruder Kontakt aufgenommen.

Mitten im Gespräch brach der Kontakt jedoch plötzlich ab. Seitdem fehlt jede Spur von der jungen Frau. Vier Tage später erhielten Angehörige beunruhigende Nachrichten von einem fremden Account.

Am Strand von Palma ausgeraubt

Die gebürtige Polin war im November nach Mallorca gezogen, um nach zehn Jahren in Deutschland einen Neuanfang zu wagen, wie ihre Familie in sozialen Netzwerken erklärt. In Nachrichten, die nach ihrem Verschwinden auf Instagram auftauchten, war von einem Überfall die Rede. Demnach soll sie am Strand von Palma ausgeraubt worden sein. Die Täter hätten ihren Pass, ihr Handy sowie weitere Dokumente gestohlen.

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«Seitdem hat sie niemanden kontaktiert und sich auch nicht beim Konsulat gemeldet, um einen provisorischen Pass zu beantragen», erklärt ihre Familie in einem Suchaufruf. Ob die Nachrichten tatsächlich von Anna selbst stammen, ist bislang unklar.

Geburtstag ohne Familie

Ihre Schwester Karolina ist sich sicher: Anna würde sich melden, wenn sie dazu in der Lage wäre. Die 33-Jährige gilt demnach als reiseerfahren. Sie habe bereits viele Länder allein bereist. Am 27. Mai hat Anna W. Geburtstag. Diesen Tag habe sie stets gerne mit ihrer Familie verbracht, so ihre Schwester.



