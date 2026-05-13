Wo ist Pius Elmiger? Seit dem 4. Mai wird der Mann aus Rain vermisst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Luzerner Polizei sucht den 61-jährigen Pius Elmiger seit 4. Mai

Elmiger ist 1,91 m gross, schlank, trägt Brille und Bluejeans

Hinweise unter Tel. 041 248 81 17 an die Luzerner Polizei

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich ist er weg. Die Polizei sucht Pius Elmiger. Der 61-Jährige wurde zuletzt am späteren Abend des 4. Mai an seinem Wohnort in Rain gesehen. Seither wird er vermisst.

Pius Elmiger ist 1,91 Meter gross und von schlanker Statur. Er hat kurze braun-grau-melierte Haare und trägt eine Brille. Vermutlich ist er mit Bluejeans und hellen Turnschuhen bekleidet. Weitere Angaben zur Bekleidung sind nicht bekannt.

Personen, die Angaben zum Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.