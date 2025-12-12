Für Claudio Del Principe ist das beste Weihnachtsgebäck die Torte Caprese al cioccolato. Die Schoggi-Mandel-Torte ist simpel, aber raffiniert – und kommt ganz ohne Mehl aus.

Claudio Del Principe Kolumnist

Die Frage, welches mein liebstes Weihnachtsgebäck ist, beantworte ich gewöhnlich mit Linzertorte. Das zweitliebste klingt wie ein Tomatensalat, ist aber eine saftige Torte: Caprese al cioccolato.

Die hält, was sie optisch verspricht – erfrischende, zitronige, sublime Saftigkeit. Die Torta Caprese gehört zu den Klassikern der neapolitanischen Patisserie – eine schlichte Schoggi-Mandel-Torte, deren Ursprung so charmant ist wie ihr Geschmack. Der Legende nach entstand sie auf der Insel Capri durch ein Missgeschick: Ein Konditor vergass, Mehl in den Teig zu geben – und schuf damit ein Dessert, das aussen leicht knusprig und innen wunderbar saftig ist.

Um 1920 nahm Carmine di Fiore, ein junger Konditor aus Capri, das ungewöhnlich fluffige Gebäck in sein Sortiment auf. Die Kunden waren begeistert, und bald wurde die Caprese in Kampanien zum Dauerbrenner. Heute gilt sie als Symbol der italienischen Backkunst – einfach, ehrlich und von zeitloser Eleganz.

Die Originalrezeptur ist ebenso unkompliziert wie raffiniert: fein gemahlene Mandeln, dunkle Schokolade, Butter, Zucker und Eier. Alles wird behutsam miteinander vermengt, sodass die Masse luftig bleibt und sich beim Backen eine zarte Kruste bildet. Da die Torte ganz ohne Mehl auskommt, ist sie auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet.

Neben der klassischen Version mag ich besonders die erfrischende Variante mit weisser Schokolade, Zitronen und einem Schuss Limoncello. Ob zum Kaffee, als Dessert oder für besondere Anlässe: Die Torta Caprese macht immer eine «bella figura» und begeistert selbst anspruchsvolle Gaumen auf Anhieb.

Zutaten Torte

Springform mit einem Durchmesser von 26 cm

200 g geschälte Mandeln

200 g weisse Schokolade

150 g Zucker

150 g weiche Butter

5 Eier

3 Bio-Zitronen

1 EL Limoncello

Butter für die Form

Zutaten Dekoration

Puderzucker

1 Bio-Zitrone

Frische Minze

Mandelsplitter

Zubereitung

Mandeln mit Schokolade und Zucker im Mixer zerkleinern.

Butter in Stücken dazugeben und weitermixen.

Mischung in eine Teigschüssel geben. Eier dazuschlagen, Abrieb und Saft von drei Zitronen sowie Limoncello dazugeben und alles gut durchrühren.

Eine Springform (Ø 26 cm) gut ausbuttern, Teig hineinfüllen und Torte bei 180 Grad Unter-/Oberhitze rund 45 Minuten backen.

Auskühlen und am besten über Nacht abgedeckt bei Raumtemperatur durchziehen lassen.

Vor dem Anschneiden mit Puderzucker bestreuen und dekorieren: Zitrone mit dem Gemüsehobel in dünne Scheiben schneiden und auf dem Kuchen auffächern. Mit Minzblättern und gerösteten Mandelsplittern garnieren.

