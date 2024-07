Faites-vous partie des 55 à 86% qui ressentent des frissons en écoutant de la musique, et particulièrement en live?

Ellen De Meester Journaliste Blick

Sam Smith, Aurora, Nuit Incolore et Zaho de Sagazan vous ont donné des frissons durant leurs représentations à Paléo 2024? Vous avez eu l'impression que tout votre corps vibrait, alors que les artistes entonnaient leurs refrains? Dans ce cas, vous faites probablement partie des 55 à 86% qui, selon une étude britannique, sont si sensibles à la musique qu'elle peut littéralement leur donner la chair de poule!

D'après la recherche publiée dans la revue «Oxford Academic», celles et ceux qui présentent ce type de réaction physique sont dotés d'une structure cérébrale spécifique, permettant une meilleure communication entre le traitement des stimuli auditifs et les régions responsables du traitement des émotions. En d'autres termes, si votre artiste préféré vous donne des frissons, vous pourriez avoir tendance à ressentir les émotions plus fortement, de manière générale.

Cela ne semble pas étonnant, au vu de l'euphorie, la motivation ou même la mélancolie qu'on peut ressentir devant une scène éblouissante, les hauts parleurs poussés à plein volume, en compagnie d'une foule qui, telle un puissant courant électrique, ondule et gigote au rythme de la musique. Mais d'où viennent ces réactions qui, le lendemain, nous rendent douloureusement nostalgiques du concert?

La musique stimule la réaction de plaisir

«Lorsqu'on écoute une chanson, le cerveau sécrète une quantité plus ou moins grande de dopamine, molécule impliquée dans le plaisir, et de sérotonine, molécule entraînant une humeur positive, écrit la psychologue française Anaïs Roux dans son ouvrage 'Neuro Sapiens'. Ce qui veut dire qu'écouter de la musique active le réseau cérébral du plaisir et de la récompense, au même titre que manger, se droguer ou faire l'amour.» Au point où on peut y devenir addict... ce qui explique, de manière très simplifiée, le fait d'avoir une chanson «dans la tête».

Pour la Dre. Catalina Woldarsky, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP, spécialisée en thérapie centrée sur les émotions, tout dépend de la sensibilité de chacun: «Certaines personnes ayant grandi dans une famille très musicale seront immédiatement touchées et émues par un concert en live, tandis que d’autres seront plus sensibles à d’autres stimuli.»

De véritables émotions positives

Si vous y êtes réceptif, ce phénomène peut s'avérer très bénéfique pour le cerveau et la santé mentale, dans la mesure où la musique peut provoquer de véritables émotions positives: «Il est aussi possible aussi que certains morceaux suscitent plutôt de la tristesse ou de la nostalgie, en éveillant certains souvenirs, par exemple, tempère la spécialiste. Mais dans tous les cas, elle permet une libération ou une expression émotionnelle parfois très épanouissante.»

En effet, puisque chaque émotion représente une tendance à l’action, Catalina Woldarsky constate que la musique peut nous pousser à agir: «S’ajoute à cela l’aspect rythmique, la coordination et la possibilité de bouger en harmonie avec la musique, notamment durant un concert live: il s’agit d’une expérience riche, importante et, selon nos sensibilités individuelles, très émouvante.»

Le live décuple les émotions

Voilà donc ce qu'on peut ressentir depuis son canapé, la banquette arrière du bus ou même en pleine rue, des écouteurs vissés dans les oreilles. Mais imaginez un peu l'effet d'un concert live, quand la musique tonne et semble tout envelopper?

«Durant un concert, on ressent aussi le plaisir de faire partie d’un public et, à l’instar des compétitions sportives comme l’Euro, de partager une expérience forte avec d’autres personnes, analyse Catalina Woldarsky. Cela permet de se lier aux individus qui nous entourent. Plusieurs recherches ont démontré qu’une telle expérience peut activer l’ocytocine, l’hormone de l’attachement, ce qui renforce l’impression de partager un moment intime et privilégié avec les autres.»

Après un tel pic émotif, on doit forcément déchanter un peu, en reprenant le chemin de la maison, où nous attend une routine beaucoup plus terne et modérée. Hélas, ce «sevrage» émotionnel peut être suffisamment important pour créer une vraie morosité: «Après un concert qu’on a vécu comme un moment exceptionnel et qui a suscité pas mal d’émotions chez nous, il peut être difficile de retrouver la vie normale, explique notre intervenante. On peut ressentir une sorte de ‘blues du lendemain’, en raison du contraste important.»

La musique ravive ou crée des souvenirs

Pour se consoler un peu, notamment durant les déplorables journées post-Paléo, on peut toutefois se rappeler que de tels moments de liesse créent des souvenirs impérissables! Ainsi que le note Cataline Woldarsky, ceux-ci sont typiquement construits autour d'un élément sensoriel: «La musique peut raviver des images et des émotions du passé et une chanson peut alors devenir un déclencheur, un stimulus particulier qui nous rappelle une expérience vécue. Cela fonctionne aussi de manière flagrante avec les parfums, par exemple.»

Notre experte ajoute que ce phénomène survient surtout avec les événements spéciaux, ceux qui ont eu une grande signification émotionnelle, comme un festival qu'on a adoré, un premier rendez-vous ou encore une séparation. Ainsi, la prochaine fois que vous écouterez un tube de Sean Paul ou Patti Smith sur Spotify, vous vivrez probablement une sorte de flashback qui vous ramènera tout droit sur la plaine de l'Asse... ou vous rappellera votre ex. On vous souhaite sincèrement la deuxième option!