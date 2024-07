«La gueule de bois est presque exclusivement liée à la déshydratation», rappelle le Dr. Grégoire Masson, chef de clinique au Service de néphrologie et d'hypertension des HUG.

On la paie toujours, cette nuit étoilée passée les oreilles bourdonnantes, les pieds dans la poussière nyonnaise, les mains enserrant un gobelet de bière. Sur le moment, le «bel espace-temps» qu'est Paléo (comme le décrivait avec poésie le speaker Mik Clavet) est source de liesse, de légèreté et de bonheur. Le lendemain, par contre, quand la sonnerie du réveil nous ramène brutalement aux exigences d'un jour de semaine, cette dernière heure de fête nous laisse avec un amer regret.

Maux de tête, fatigue, nausée, désagréments digestifs... selon la quantité bue et les heures de sommeil emmagasinées, une simple journée de travail peut devenir un véritable calvaire. La seule pensée qui préoccupe notre esprit embrumé est la promesse de retrouver, bientôt, le confort de notre lit. Ou celui de notre tente, qui nous offrira quelques heures de répit avant de retrouver le festival.

Malheureusement, la science a prouvé qu'il n'existe aucun remède miracle capable de dissiper instantanément la gueule de bois. Mais pour vous aider à survivre à cette journée compliquée, nous avons rassemblé quelques remèdes qui pourraient quand même vous soulager un minimum.

Rappelons avant tout que la consommation excessive d'alcool est très dangereuse pour la santé et que ce type de boisson doit être consommé avec modération. Si vous avec l'impression que vos habitudes (ou celles d'un proche) sont problématiques et que vous en souffrez, n'hésitez jamais à contacter des plateformes de soutien telles qu'Addiction Suisse.

1 Boire de l'eau (vite!)

Si vous avez fait l'impasse sur les fameux verres d'eau «d'urgence» avant de vous coucher, pour vous écrouler sur votre couette comme un loir épuisé, sachez qu'il n'est pas trop tard:

«La gueule de bois est presque exclusivement liée à la déshydratation, rappelle le Dr. Grégoire Masson, chef de clinique au Service de néphrologie et d'hypertension des HUG. Comme le corps est constitué de 60% d’eau, celle que contiennent les cellules tend à diminuer lorsqu’on est déshydraté. Cela peut mener à un sentiment de malaise et des maux de têtes, puisque le fonctionnement neuronal du cerveau n’est pas optimal quand on est déshydraté.»

Heureusement, ce phénomène douloureux peut être apaisé: «On s’aperçoit généralement qu’après avoir bu 3 ou 4 verres d’eau, on commence vite à se sentir mieux», constate notre spécialiste.

2 Se jeter sur le café ou le thé

L'eau n'a pas suffi à vous requinquer après votre courte nuit? La prestigieuse université américaine Harvard recommande de préparer une boisson caféinée (accompagnée d'un verre d'eau) avec le petit-déjeuner ou durant la journée: «La caféine ne possède aucun pouvoir anti-gueule de bois, mais en tant que stimulant, elle peut vous aider à vous sentir moins groggy, peut-on lire sur le blog santé de l'établissement. En revanche, elle ne devrait jamais être combinée à des boissons alcoolisées, dans la mesure où la caféine peut masquer les effets de l'alcool, donnant aux consommateurs l'impression d'être plus alertes qu'ils ne le sont réellement.»

Le média Healthline rappelle toutefois que le café peut aggraver des symptômes comme la nausée: à méditer, avant de vider d'une traite votre deuxième ristretto. Peut-être que le thé vert s'avèrera plus clément avec votre estomac encore un brin secoué.

3 Manger un repas complet

En plus de la déshydratation causée par les boissons alcoolisées, une gueule de bois peut aussi impliquer une perte de minéraux, dont le manque contribue à l'état de malaise général: «Il est très important de recharger nos batteries de vitamines après avoir bu de l'alcool, souligne Alexis Supan, experte en nutrition, auprès du 'New York Times'. Et le mieux est de les obtenir en mangeant des aliments bruts et naturels.»

L'intervenante du journal américain admet par ailleurs que certains aliments salés dont on rêve typiquement après une soirée arrosée peuvent bien faire l'affaire. Sans forcément se ruer vers le premier fast-food qui croise notre route, il s'agit avant tout d'obtenir différentes sources d'énergie: «Un repas avec des œufs, des frites faites maison, du fromage et un peu de jambon peuvent déjà nous fournir des vitamines B, C et du zinc, que nous perdons facilement en buvant de l'alcool», liste Alexis Supan.

Même son de cloche pour les auteurs de Harvard qui recommandent également de manger des sources de glucides: «L'alcool peut faire baisser la glycémie, ce qui explique, en partie, la fatigue et les migraines qu'on ressent le lendemain: il se peut donc que le cerveau doive composer avec une quantité insuffisante de sa principale source de carburant. Par ailleurs, beaucoup de personnes oublient de manger lorsqu'elles boivent, ce qui exacerbe ce phénomène. Une tranche de pain ou un jus de fruits frais peuvent contribuer à rééquilibrer cela.»

N'oublions pas non plus les fruits et légumes entiers (comme la pastèque, le concombre ou la tomate) qui, ainsi que le rappelle le Dr. Masson, contribuent par la même occasion à nous réhydrater.

Besoin d'aide? Des associations sont là pour vous aider en cas d'addictions. Si vous vous sentez en danger, prenez contact avec des spécialistes. L'association Addiction Suisse possède une ligne téléphonique gratuite au 0800 105 105. Vous pouvez également retrouver le répertoire des ressources en Suisse sur le site de Rel'ier.

4 Éviter de boire encore

Il s'agit d'un piège classique, la célèbre idée reçue selon laquelle le petit verre «réparateur» du lendemain peut guérir tous nos maux immédiats. Sans surprise, il s'agit d'un mythe total, débusqué sans pitié par l'article de Harvard:

«On entretient souvent la notion que la gueule de bois est une forme de sevrage d'alcool et qu'un ou deux verres peuvent apaiser les symptômes. Cependant, cette technique ne fait que perpétuer un cycle et ne vous permettra absolument pas de vous en remettre.» C'est l'heure du thé froid et de l'eau gazeuse!

Prendre le problème à la source

Puisqu'il est plus efficace de prévenir la gueule de bois que de la guérir, Harvard recommande quelques réflexes utiles qui peuvent sauver votre journée et préserver votre santé:

Boire avec une grande modération

Boire lentement et uniquement après avoir mangé quelque chose

Toujours prendre un verre d'eau entre les boissons alcoolisées, afin de réduire la consommation et moins se déshydrater

L'OFSP souligne en outre qu'une «consommation ponctuelle à risque désigne la consommation d'une grande quantité d'alcool (à partir de 4 verres pour les femmes et de 5 pour les hommes) en quelques heures et au moins une fois par mois.»

D'après des chiffres recensés en 2022, 14.7 % de la population suisse présente une consommation ponctuelle à risque. Les hommes sont quasiment deux fois plus nombreux que les femmes à se trouver dans cette situation (18.9 % contre 10.7 %). L'OFSP souligne aussi que 30 % des 20 et 24 ans s'adonnent à une telle consommation au moins une fois par mois. Pour rappel, 250’000 à 300’000 personnes souffrent d'alcoolodépendance en Suisse. Si vous reconnaissez cette situation, n'hésitez jamais à demander de l'aide.