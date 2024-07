Du 23 au 28 juillet, Paléo investit une fois de plus la plaine de l'Asse, pour une semaine de musique et de food des plus ensoleillées. Mik Clavet, speaker de la Grande Scène, partage ses incontournables du festival.

Personnalité bien connue du festival, Mik Clavet nous a partagé ses incontournables de Paléo, à imiter sans modération pour vivre le festival comme un pro.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Sur le coup de 15h30, ce mardi 23 juillet, les baskets surexcitées soulèveront à nouveau la poussière de la plaine de l'Asse, qu'elles piétineront avec une joie proportionnelle à leurs 365 jours de patience. Mais les festivaliers et festivalières n'y verront que des paillettes, alors que le «Paléo 2024» géant, planté comme une sentinelle sur la colline de l'entrée, leur donnera un sentiment de retour à la maison.

On la connaît, la grande fontaine salvatrice en cas de canicule. On les connait, les visages rayonnants des bénévoles, qui travaillent d'arrache-pied depuis des semaines. On les connaît, les silhouettes familières de la Grande Scène, du Dôme et de la Vega. On connaît tout, même les odeurs qui virevoltent autour du terrain... si bien qu'on ne sait absolument pas où se ruer, ni quel stand food prendre d'assaut en premier!

Pour éviter que l'émotion des retrouvailles et l'excès d'enthousiasme ne vous fasse errer de gauche à droite, un peu sonnés, dès votre arrivée, commencez par lire notre guide pratique du festivalier, avant de télécharger (ou mettre à jour) l'application du festival, qui vous guidera toute la semaine.

Mais les experts de Paléo connaissent évidemment déjà toutes ces informations, qui se répètent chaque été comme une ode nostalgique. Alors, pour débusquer quelques hacks ou must-do du festival, nous avons demandé l'avis d'une personne qui connaît la manifestation nyonnaise comme sa poche:

Il s'agit de Mik Clavet, speaker de la Grande Scène, qui annonce les artistes avec vigueur et charisme depuis de nombreuses années. Personnalité bien connue du festival, il passe le plus clair de son temps en backstage, où il prépare ses textes et vit quelques minutes de stress avant de monter sur scène. Mais puisqu'il s'aventure quand même beaucoup sur l'enceinte du festival, il nous a partagé ses incontournables, à imiter sans modération pour vivre Paléo comme un pro.

1 Arriver tôt pour vivre l'ambiance du départ

S'il utilise souvent l'entrée des professionnels pour gagner du temps, Mik Clavet adore débarquer à Paléo en même temps que les festivaliers: «Ce mouvement de foule, la fontaine à l'entrée, toutes ces personnes qui font un selfie et retrouvent leurs petits rituels, la vue du Forum quand on arrive sous l'arche... C'est grandiose! On a le sentiment de changer d'univers, de quitter le quotidien pour entrer dans un espace de liberté, un bel espace-temps où personne ne te juge.»

Pour vivre pleinement cette ambiance électrisante empreinte de joie et de lâcher-prise, Mik conseille d'arriver suffisamment tôt, afin de pouvoir faire le tour du terrain, repérer les stands food qui nous aguichent et admirer le festival sous la lumière du jour. «En arrivant, je fais toujours le tour, parfois à la course», raconte le présentateur.

Rappelons aussi qu'au lancement du festival, un joyeux compte à rebours est clamé parmi les files d'attente, afin de marquer le moment de l'ouverture des portes. Un moment festif qu'il serait dommage de manquer!

2 Créer une «to-do liste» food (et manger au bon timing)

Si l'énorme offre culinaire de Paléo vous donne le tournis (et une faim d'ogre), pas de panique: l'équipe Food de Blick se chargera de vous aiguiller tout au long de la semaine, notamment sur notre compte Instagram blick_fr. Pour rappel, le Village du Monde mettra à l'honneur les Balkans, cette année.

De son côté, Mik Clavet essaie toujours de préparer une to-do list food, afin de n'oublier aucun de ses plats favoris: «J'irai bien sûr chercher mon curry vert préféré, au grand stand de cuisine thaï, liste-t-il. Et je mangerai au minimum un rouleau de printemps et une tartiflette cette semaine, c'est sûr. Et quand je trouve une poutine, c'est incontournable: en tant que Québecois, je dois en prendre une!»

Le seul problème est que Mik n'a pas toujours le temps de manger, très pris par les présentations d'artistes qui s'enchaînent durant la soirée: «Faire des annonces, c'est comme faire du sport, déclare-t-il. Ayant beaucoup joué au hockey, je trouve que la sensation est vraiment semblable: je ne mangeais pas avant les matchs, car cela pouvait nuire à ma performance. À Paléo, c'est pareil. Je me sens libéré une fois que j'ai présenté l'artiste et qu'il me reste quelques heures avant de remonter sur scène! C'est à ce moment-là, une fois que le concert est lancé, que je peux tranquillement aller chercher mon repas.»

Voilà un réflexe utile pour tout festivalier: lorsqu'on mange durant un concert (pas celui qu'on meurt d'envie de voir, bien sûr), on évite les longues files d'attente, tandis que les places assises prises d'assaut se libèrent comme par magie. Notons que c'est également le bon moment pour se rendre aux toilettes.

3 Passer une soirée à la Rûche

L'une des choses que Mik Clavet dit regretter le plus, est que ses fonctions ne lui laissent pas le temps de passer quelques heures d'affilée dans l'espace de la Ruche, qui vit cette année sa 15e édition et célèbre, comme toujours, les arts du cirque et du théâtre de rue.

«Quand on travaille derrière la scène, on se sent facilement coupable dès qu'on la quitte, constate le présentateur. Je n'ai jamais pris assez de temps pour vraiment explorer les incroyables spectacles, les belles idées et les installations surprenantes de la Ruche, qui est comme un mini-festival à l'intérieur du festival. Généralement, je ne peux y passer que le vendredi et je regrette de ne pas être venu avant.»

Cette année, la Ruche met à l'honneur le thème de la transmission, afin de proposer «un regard dans le rétroviseur pour mieux se projeter dans l'avenir.» Voilà une description bien mystérieuse: il va donc falloir suivre le conseil de Mik et se rendre sur place, pour en savoir plus!