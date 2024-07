Les 5 meilleurs nouveaux stands de Paléo 2024

1/2 Chez Gemüse Kebab, vous pourrez vous régaler en faisant le plein de légumes.

Des artistes? Quels artistes? Les seuls que nous avons vus, ce sont qui œuvrent à nourrir les plus de 250'000 festivaliers. C'est reparti pour une tournée de street food extra sauce, extra oignons, extra tout à Paléo 2024. Et pour commencer, voici 5 nouveaux stands testés et approuvés par nos soins.

1 Souvlaki

On ne va pas s'énerver, on va commencer simplement avec un bon petit souvlaki, du nom de cette délicieuse spécialité grecque. Simple, parce qu'il n'y a qu'une poignée d'ingrédients: un pain pita, un peu de tzatziki, quelques quartiers de tomates et des tranches d'oignons. Aux manettes, les Zurichois d'Oh My Greek - oui, les mêmes que nous avions rencontrés l'an passé dans leur stand de gyros.

Avec 5 ingrédients, le souvlaki brille par sa simplicité - et c'est exactement pour ça que c'est bon.

Les pitas sont rapidement grillées et restent bien moelleuses, le tzatziki est frais et crémeux, et surtout, quelles brochettes! Au porc, au poulet ou avec le gloubiboulga végétal de Planted, elles sont hyper juteuses et cuites à la perfection. C'est une portion raisonnable, mais qui n'explose pas l'estomac, bref, c'est selon nous l'endroit parfait pour démarrer votre tournée gourmande tout en gardant un peu de place pour la suite.

Prix: 14 francs

Zone: Village du Monde

2 Konoba

Konoba, c'est le nom de ces petits restos de bord de mer en Croatie - l'équivalent des trattorias italiennes, mais de l'autre côté de l'Adriatique. On y mange la grande spécialité, le plat national de Bosnie-Herzégovine, voire des Balkans: les cevapi (ou cevapcici), préparés par Amir et son équipe, un habitué du Montreux Jazz et du marché de Vevey.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Bon, c'est quoi cette affaire? Habituellement servis à l'assiette, et ici dans un grand pain (lepinja) pour des raisons pratiques, les cevapcici ne sont pas rappeler les kebabs ou les keftas. Mais il suffit de croquer dedans pour constater qu'ils sont en fait assez éloignés. La viande est ici hachée, et non reconstituée, puis mélangée à quelques épices simples (sel, poivre, paprika) et présentée sous forme de petites saucisses sans enveloppe.

A côté de ça, deux excellents condiments: le kajmak, une sorte de crème à la consistance proche d'un séré, mais au goût beaucoup plus prononcé de lait fermenté, avec quelques notes salées qui ne sont pas sans rappeler la feta, et l'ajmar, une purée épicée à base de poivrons et d'aubergines. Une très belle découverte!

Prix: 19 francs (attention, ça cale)

Zone: Village du Monde

Publicité

3 La Clé des Champs

Pour leur premier passage à Paléo au Quartier Libre l'an passé, la petite famille qui se cache dans ce camion Citroën HY de 1972 a cartonné: ils ont fini parmi les 5 meilleurs stands de Paléo 2023. C'est donc naturellement qu'on retrouve Jean-Charles, son beau-frère, sa femme et son frère en bonne place cette année.

Leur spécialité pour Paléo: une sélection de 4 sandwichs gourmet de type guédille canadienne, garnis au choix de poulet, pulled pork, pastrami ou d'une garniture végé à base d'œufs et de légumes.

Beau comme un camion: le food truck de La Clé des Champs est aussi joli que leurs sandwichs sont délicieux.

Les pains de type roll, en particulier, sont excellents et témoignent d'une vraie réflexion et d'un souci du détail. Il a fallu un an à l'équipe avant de trouver la formule idéale en collaboration avec un boulanger carougeois. Il est bien croustillant dehors, sans tomber en miettes, et super moelleux dedans, pour bien absorber les jus et la sauce. A goûter absolument!

Prix: de 12 à 14 francs

Zone: Belleville

4 Alles gut! Gemuse Kebab

Petits chouchous de la rédaction depuis que nous avons rendu visite à l’enseigne de Genève, ces kebabs berlinois revisités et remplis de légumes testent pour la première année la poussière de la plaine de l’Asse. Enrobés d’un pain pita, des légumes de saison à la cuisson tendre et assaisonnés de paprika côtoient des crudités telles que concombre, chou rouge et salade.

Publicité

Disponibles au poulet, au planted kebab ou même en version 100% végé ou au halloumi, ces sandwichs comfort food parfaits vous rempliront à merveille l’estomac avant un concert. Fans de l’expérience? Retournez les goûter en automne ou en hiver Quai Ernest-Ansermet 2, vous aurez droit à un assortiment de légumes complètement différent.

Prix: Entre 14,90 et 18,90 le sandwich

Zone: Quartier des Alpes

5 Grill et plancha Maillefer

Avis aux viandards, si vous voulez manger de la bonne bidoche sur Paléo, direction le stand de la boucherie Maillefer: entrecôte saignante, cuisses de poulet à la provençale, tranches de porc à l’ail noir, le tout disponible en plat ou dans un sandwich, les propositions de ce stand feront saliver plus d’un carnivore. Les connaisseurs reconnaîtront sûrement la boucherie Maillefer, qui régale les amateurs de viande au Mont-sur-Lausanne les 359 jours de l’année restants.

Passés, comme la tradition l’exige, par le Quartier Libre l’année dernière avant d’intégrer l’enceinte payante du festival, le foodtruck a rencontré un franc succès auprès du public en 2023, en vendant plus de 300kg de viande aux festivaliers. Succès que l’on confirme avec bonheur: l’entrecôte bien saignante, servie dans un pain de sils dont le sel donne parfaitement la réplique à la mayonnaise café de Paris, se déguste tiède pour un maximum de plaisir.

Publicité

Prix: 20 francs le sandwich à l’entrecôte. Autres propositions entre 17 et 25 francs.

Zone: Quartier des Alpes