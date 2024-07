Vous n'avez rien de prévu le 1er août? Voici 5 idées d'activités à tester

Hormis les traditionnels feux d'artifice, la Fête nationale suisse est célébrée au travers de nombreuses activités, mêlant tradition et originalité. On vous propose quelques idées à organiser à la dernière minute.

Dans de nombreux villages et communes suisses, des cortèges de lampions et animations familiales sont organisées chaque année, pour le 1er août. Voici quelques idées, si vous manquez d'inspiration!

Ellen De Meester Journaliste Blick

Il y a les lampions lumineux, les saucisses dorées, les drapeaux dansants et les fêtes de village qui réunissent à la fois votre prof de primaire et votre tout premier crush devenu méconnaissable... Ou alors les barbecues organisés en toute intimité chez des amis dont le balcon a l'excellent goût de donner sur les feux d'artifice.

Comment ça, vous n'avez encore rien de prévu? La météo étrange de cet été 2024 a légèrement flouté vos repères temporels, si bien que le 1er août semble arriver en avance? Pas d'inquiétude, il reste de nombreuses possibilités, si vous souhaitez quand même organiser une journée de festivités bien suisses, ce jeudi. On en a repéré plusieurs, qu'elles soient sportives, gourmandes ou nostalgiques. À vous de choisir!

Au vu de la météo instable annoncée pour jeudi, on vous conseille de vérifier, le matin du jour-j, si les événements auxquels vous souhaitez participer ont toujours lieu.

1 Une visite historique

Parce qu'il s'agit avant tout d'une fête historique, il s'agit d'une occasion parfaite pour parcourir la Suisse romande en retraçant certains des événements qui l'ont marquée. Suisse Tourisme nous a partagé quelques visites susceptibles de vous faire voyager dans le temps:

Commençons par la classique visite du Palais fédéral (BE) qui, à l'occasion de la Fête nationale, propose une journée portes ouvertes gratuite et sans réservation nécessaire. La sortie du 1er août par excellence, d'autant plus que la capitale a prévu un riche programme d'animations pour marquer le coup.

Dans la région de Château-d'Oex (VD), on peut traverser le Pont Turrian, le plus ancien pont suspendu du pays, construit en 1883. Attention toutefois à ne pas vous engager sur ce type de randonnée lorsque l'orage pointe! On vous conseille de bien vérifier la météo avant de partir et de repousser votre périple, si besoin.

Publicité

Dans la pittoresque ville de Morat (FR), on peut admirer la porte de Berne, détruite lors de la bataille de Morat en juin 1476 et vaillamment reconstruite. Si le temps le permet, vous pourrez également profiter de la croisière des Trois lacs, entre Morat et Bienne.

Toujours dans le région de Fribourg, le joli village de Gruyères, construit en l'an 400 avant J-C, permet de découvrir tout le charme et l'authenticité de la culture suisse. Le château peut être visité tous les jours, y compris le premier août.

2 Un brunch du 1er août

On rappelle aux lève-tôt et aux gourmands que la Fête nationale s'accompagne traditionnellement d'une offre gargantuesque de brunchs copieux, composés de produits du terroir. Que vous souhaitiez vous attabler à la ferme, manger dans la fraîcheur des mines d'asphalte ou admirer le décor luxueux d'un hôtel, n'hésitez pas à parcourir notre sélection. À vous les tresses moelleuses, les fromages d'alpage, les confitures, les œufs au plat et le rösti fumant!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

3 Une journée familiale dans un parc

Si la Fête nationale était tombée en hiver, on n'ose même pas imaginer la taille de la raclette party qui aurait été organisée, chaque année, pour l'occasion... Mais le fait est qu'elle se déroule en plein été, saison idéale pour passer une journée ensoleillée sur l'herbe, avec les vaches emblématiques de la suisse.

Publicité

Pour vous plonger dans le passé de la suisse, avec ses maisons en bois et ses pâturages, le parc et musée Ballenberg (BE) est l'endroit idéal pour vivre un élan de nostalgie. En plus de la visite des bâtisses rurales, maisons d'artisans et étables, ainsi que la rencontre des 200 aimables animaux de la ferme, vous pourrez profiter d'un brunch traditionnel, puis d'un buffet chaud, entre 9h30 et 16h. La réservation est souhaitée par mail ou téléphone.

Si vous êtes à la recherche d'activités qui enchanteront vos enfants, on vous propose de prendre la direction du parc Signal de Bougy (VD), dont les adorables résidents à quatre pattes seront ravis de vous retrouver! L'équipe a d'ailleurs préparé un large programme, comprenant une mini-disco, un spectacle de magie, un atelier cirque et un spectacle, sans oublier qu'un menu spécial 1er août sera servi dans le restaurant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

4 Une... party!

Il va falloir se dépêcher, puisque l'événement phare des célébrations d'Ouchy, à Lausanne, se déroule le mercredi 31 juillet! Il s'agit d'une grande silent party qui se déroulera de 18h à 1h du matin et sera assurée par trois DJs. Il est possible de réserver des casques à l'avance (19 fr.), afin d'être certain de pouvoir participer. Pas de panique si vous arrivez trop tard: le programme complet propose de nombreuses animations musicales et DJ sets, jusqu'au 2 août compris.

Autre genre de «party» organisée à Berne: une garden-party du 1er août en plein centre-ville! Depuis la Place fédérale, une «fête du jardin» invitera grillades, marché et concerts de musiciens locaux à faire pétiller la journée. Les familles pourront également compter sur des animations dédiées aux enfants, dont des ateliers de bricolage et des stands de maquillage.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

5 Des feux d'artifice (ou un drone show)

Il y a de fortes chances qu'un cortège de lampions ou des feux d'artifice soient organisés tout près de chez vous! Chaque 1er août, de nombreux villages, communes ou stations se plient en quatre pour organiser ce genre de réjouissance et faire perdurer la tradition de la Fête nationale pour leurs habitants.

Parmi les événements les plus originaux, on compte notamment la grande Veillée d'Evolène (VS), qui pourra compter sur plusieurs spectacles, des discours, ainsi qu'un bal donné sur la place de l'Église dès 22h30, juste après les feux d'artifice qui éclateront à 22h.

Du côté de Bienne (BE), les festivités du 1er août tombent en même temps que le festival Lakelive (31 juillet au 10 août). La Fête nationale sera célébrée le soir du 31 juillet, avec un spectacle de drones à la place des traditionnels feux d'artifices.

À Crans-Montana (VS), après les danses folkloriques, il sera possible d'admirer un grand spectacle de lasers, de fontaines et d'écrans d'eau sur le lac Grenon, qui remplaceront également les feux d'artifices, à 22h15, 22h45, 23h15 et 23h45.

Publicité