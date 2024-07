Produits du terroir, animations... Le traditionnel brunch du 1er Août s'invite dans toute la Suisse romande et se décline en plusieurs styles différents. Fans de tresse, de fromage et de rösti, foncez!

Depuis plus de 30 ans, à l'occasion de la Fête nationale, les familles paysannes de toute la Suisse ouvrent leurs portes aux gourmands et proposent des brunchs composés de produits du terroir.

En ce 1er Août caniculaire, on rêve de cueillir les premiers rayons de l'aube, avant que la chaleur n'accable la Suisse, pour célébrer la Fête nationale autour d'un copieux petit-déjeuner... Allez, ne me dites pas que la promesse d'œufs à la coque, de tresse moelleuse et de chocolat au lait, associés à des concerts de yodel et une brise (à peu près) fraîche, ne valent pas un réveil précoce!

Car en plus des lampions rouges et des saucisses braisées, le traditionnel brunch d'été, servi à la ferme, en pleine ville ou dans un cadre de luxe, fait partie des incontournables du jour. En Suisse romande, de nombreux événements sont déjà complets, attestant de la popularité de ces rendez-vous gourmands aux saveurs nostalgiques. On en a toutefois déniché plusieurs qui proposent encore quelques places, en Suisse romande. Dépêchez-vous de sélectionner votre version favorite et de réserver!

Un brunch familial

À Crêt-Bérard, non-loin de Puidoux (VD), les familles pourront se délecter d'une agréable fusion d'épicurisme et d'animations. De 10h à 15h, un brunch campagnard garni de produits régionaux sera proposé aux participants, qui pourront réaliser autant d'aller-retour que le permettra leur estomac jusqu'au buffet «à volonté».

Pour les petits mangeurs qui vident rapidement leur assiette, un château gonflable, des jeux et une tyrolienne seront installés sur place, sans oublier la tombola et le concert d'accordéonistes. Attention, les organisateurs précisent que toutes ces festivités dépendront de la météo, censée être chaleureuse, mais mitigée, avec un risque d'orage.

Le brunch doit être réservé à l'avance par mail ou par téléphone, au prix de 49 fr. par adulte et 24 fr. par enfant de 6 à 13 ans.

Un brunch dans les mines (au frais!)

Si le critère principal de votre 1er Août sera de fuir au maximum la chaleur, direction les Mines d'asphalte de Travers (NE), qui organisent la 7e édition de leur brunch campagnard (de 10h à 15h), suivie d'une possible visite des galeries souterraines (14h).

Au menu, on trouvera évidemment une sélection de délicatesses typiques de la région neuchâteloises, dont des tresses et taillaules bien rebondies, un choix de confitures et de miels, des plateaux de fromage et de charcuteries de la région, des œufs cuits ou brouillés, du rösti, du lard, du jambon (cuit dans l'asphalte, of course!) et un choix de dessert. Ainsi que le précise le site de l'événement, le buffet évolue au fil de la journée et certains produits peuvent ne plus être disponibles au moment de votre arrivée.

N'oubliez pas de vous inscrire au prix de 45 fr. par adulte et 23 fr. par enfant jusqu'à 6 ans. Si vous souhaitez visiter les mines après le repas, il faudra également vous inscrire, au moment de réserver le brunch.

Un brunch à la ferme

Comment faire l'impasse sur cette délicieuse tradition, qui perdure depuis plus de 30 ans? Le fameux brunch à la ferme dépend de la générosité des familles paysannes vivant aux quatre coins du pays qui, à l'occasion du 1er Août, ouvrent leurs portes et dressent leurs tables pour accueillir autant de participants que possible, entre 9h et 13h. Généralement, le menu comporte toujours un assortiment de plats de petit-déjeuner sucrés et salés, dont des birchers, mueslis, œufs, fromages, tresses, charcuteries, desserts...

Le point commun de chaque brunch: les produits proposés viennent de la région et les plats sont cuisinés avec amour par les hôtes et hôtesses. Sans oublier le cadre vert et lumineux, en harmonie avec la nature.

Pour réserver votre brunch, il suffit de choisir la ferme que vous souhaitez visiter (selon sa localisation) via l'annuaire du site officiel de la manifestation, avant de vous inscrire. Le nombre de places est limité et les prix varient selon les fermes participantes. On vous conseille de vous dépêcher, car la plupart d'entre elles affichent déjà complet!

Un brunch de luxe

Changement de décor total! Dans un cadre moins pittoresque, mais complètement splendide et chic, plusieurs hôtels de luxe proposent également des brunchs du 1er Août.

Par exemple, la Brasserie du Royal Savoy, à Lausanne, prévoient une copieuse farandole de plats nationaux dès 12h30, au prix de 98 fr. par adulte et 58 fr. par enfant. On y retrouve les classiques (röstis, raclette, charcuterie et fromages de la région), ainsi que quelques ajouts de luxe (filets de perche du lac, féra fumée, tartare...) et un large choix de vins. On vous recommande de réserver au plus vite via le site de l'établissement.

Le prestigieux hôtel des Trois Couronnes, à Vevey, a prévu un immense menu du 1er Août (dès 12h), agrémenté de produits suisses. On découvre notamment une sélection de charcuteries valaisannes, des gnocchetti au lard vaudois, un poulet rôti de la Gruyère ou encore des Malakoff au fromage d’alpage. En dessert, les becs sucrés seront émus de trouver la tarte à la crème vaudoise, la meringue double ou le feuilleté aux abricots du Valais. Le brunch se réserve au prix de 135 fr. par adulte et 55 fr. par enfant, via le site de l'établissement.

Le Lake Geneva Hotel, situé au bord du lac à Versoix (GE) dressera, de son côté, un buffet sucré et salé mêlant brunch et barbecue, au prix de 45 fr. par personne. Avis aux carnivores: le brunch comprend une pièce de viande grillée minute par le chef. Côté sucré, le menu s'éloigne un peu des traditions suisses pour proposer des pancakes au sirop d'érable ou encore des mini-crêpes au Nutella. Réservation par téléphone obligatoire.

Un brunch traditionnel

La capitale suisse sort toujours le grand jeu, en ce qui concerne les célébrations du 1er Août! Or, même très occupée avec sa garden-party et autres concerts de yodel, elle ne compte pas échapper à la tradition des brunchs pour autan.

Le restaurant Gurners, planté dans le Parc Pré Vert et tenu par la famille Gurtner a prévu une jolie offre, entre 11h et 15h, et au prix de 72 fr. par personne (en plus du billet du funiculaire qui mène à l'établissement). Au menu, tresse, röstis, lard, œufs Benedict, saucisses de veau, rôti du dimanche, macaronis végétariens des alpages et fromages suisses sont mis à l'honneur. En attendant le dessert, un gâteau aux pommes tièdes ou des meringues à la crème double de la Gruyère, les organisateurs vous conseillent de vous promener sur «la montagne de Berne, garantie sans feux d'artifice», en admirant la vue sur le Palais fédéral.

Les billets doivent être achetés au préalable, via le site de l'événement. D'après la page Instagram du Gurten park, il ne reste que quelques places!

