Celles et ceux qui s'impatientaient peuvent se réjouir: les températures estivales sont enfin là! Le mercure va grimper ce week-end et ne redescendra pas la semaine prochaine. Des orages sont cependant à prévoir dans certaines régions.

Le cœur de l'été est enfin là... et pour de bon!

Il va faire chaud et il y aura des orages

Peu de choses s'opposent à une sortie piscine en ce dernier week-end de juillet. Samedi, les températures se situent autour de 30 degrés voire même légèrement au-dessus localement, explique à Blick Roger Perret de MeteoNews. En plaine, le temps restera sec – aucun orage n'est attendu. «C'est probablement en Valais qu'il fera le plus chaud. Les températures pourront y atteindre 33 degrés», détaille le météorologue.

Dans certaines régions, on peut tout de même s'attendre à des orages de chaleur, mais selon Roger Perret, ils ne gâcheront pas les journées estivales: «De gros nuages convectoriels devraient se former au-dessus des montagnes. Dans les Alpes et le Jura, ces mêmes orages pourraient éclater.» Les touristes qui comptent profiter du soleil dans le sud de la Suisse doivent également s'attendre à des orages.

Dimanche aussi, il fera chaud

La chaleur se maintiendra dimanche. «Dans le nord-est et l'est de la Suisse, il pourra y avoir des orages, mais le temps restera tout de même assez ensoleillé et chaud.» Selon le spécialiste de MeteoNews, les températures descendront autour de 27 degrés. Dans le sud de la Suisse, il continuera à faire chaud, avec des températures de 32 degrés.

Il faut également s'attendre à des températures estivales la semaine prochaine. «Du début au milieu de la semaine, la Suisse sera dans un anticyclone.» Le point culminant devrait être atteint mercredi. Les températures pourront alors grimper localement jusqu'à 35 degrés. «Mercredi sera probablement la journée la plus chaude de l'été jusqu'à présent», explique le météorologue. Des orages pourraient éclater en montagne.

Les prévisions pour le 1ᵉʳ août

Le 1ᵉʳ août s'annonce moins clément que la première moitié de la semaine. Selon Roger Perret, des orages pourraient éclater le jour de la fête nationale. «Les températures resteront toutefois estivales. De l'humidité est à prévoir.» Le météorologue en est sûr: «Le cœur de l'été est enfin là – et on le remarque!»