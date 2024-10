En ne poussant pas le chauffage à fond, on peut économiser beaucoup d'argent. Photo: imago/photothek 1/6

Dorothea Vollenweider

L'automne est arrivé et avec lui les premiers jours de froid. Les températures ont déjà sensiblement baissé la nuit, même si le soleil assure encore des heures chaudes pendant la journée. De nombreux Suisses et Suissesses ont sans doute déjà allumé leur chauffage. D'autres attendent peut-être encore et enfilent plutôt de chaudes chaussettes de laine et d'épais pulls.

Quel est le bon moment pour allumer le chauffage? Quelle température doit avoir un salon et comment économiser de l'énergie et de l'argent en hiver? Blick répond aux questions les plus importantes.

Quand faut-il allumer le chauffage?

«Quand on a froid chez soi après avoir enfilé son pull et ses pantoufles», répond Gabriel Ruiz. Il est cofondateur et CEO de Navitas Consilium, une entreprise de conseil spécialisée dans les questions climatiques. Ce n'est donc pas une date précise, mais l'état d'esprit de chacun qui détermine le bon moment.

Quelle température doit-il faire entre ses quatre murs?

Dans le salon et la salle à manger, Ruiz recommande 20 degrés. Dans la chambre à coucher, une température de 18 degrés suffit. Selon les scientifiques, il est sain de dormir dans une pièce fraîche.

Comment puis-je économiser des frais de chauffage en hiver?

«Trois mesures simples permettent d'économiser jusqu'à 20% sur les frais de chauffage», explique Ruiz. Premièrement, chaque degré supplémentaire augmente les coûts de 6 à 10%. Il vaut donc la peine de régler la température de la maison à 20 au lieu de 25. Deuxièmement, en fermant les stores et les volets la nuit, on réduit les pertes de chaleur. Troisièmement: aérer – mais correctement!

1 Aérer correctement en hiver

Pendant la saison froide, les fenêtres devraient être ouvertes en grand trois à cinq fois par jour. De préférence pendant cinq à quinze minutes et en faisant des courants d'air. Cette courte durée d'aération a l'avantage de limiter les pertes de chaleur. Si l'on laisse les fenêtres ouvertes pendant une longue période, on chauffe en vain.

2 Régler correctement le chauffe-eau

Les propriétaires peuvent également économiser des coûts énergétiques sur l'eau chaude en réduisant la température du chauffe-eau. Toutefois, il faut pour cela un système de chauffage qui chauffe l'eau une fois par semaine à 65 degrés. Sinon, des micro-organismes nocifs pour la santé peuvent se multiplier. Selon Navitas Consilium, cela représente une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 20% par rapport aux chaudières dont la température est d'environ 75 degrés.

3 Les locataires peuvent se défendre

Les locataires peuvent également maintenir leurs charges à un bas niveau – mais uniquement si leur propriétaire établit un décompte séparé des frais de chauffage de chaque partie. Dans les immeubles anciens nécessitant une rénovation, ce n'est souvent pas le cas. D'ailleurs, celui qui a froid dans son appartement sans le vouloir peut se défendre. Un appartement doit pouvoir être chauffé à au moins 20 degrés. Dans le cas contraire, il s'agit d'un défaut et les locataires ont droit à une réduction de loyer.