En Suisse, de plus en plus de ménages s’équipent de pompes à chaleur

La solution idéale, tant pour un chalet à la montagne qu’un immeuble d’habitation en ville

Une solution efficace, économe et sur mesure L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. Plus d’infos Envoyer un retour

Marianne et Fritz Dill dans leur chalet en Valais. Photo: ZVG

Article rémunéré, présenté par STIEBEL ELTRON

De plus en plus de propriétaires font le choix d’une pompe à chaleur pour chauffer leur habitation. Une solution écologique dont est déjà équipé un ménage sur cinq en Suisse. Depuis l’an 2000, le nombre de pompes à chaleur au sein du parc immobilier suisse a été multiplié par cinq. C’est ce que montre la dernière statistique des bâtiments et des logements publiée en septembre par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Il y a trois ans, Jean-Pierre Borcard a fait équiper son immeuble d’habitation, construit en 1952 à Fribourg, d’une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON. En effet, le canton de Fribourg a adopté en 2020 une nouvelle loi sur l’énergie imposant des économies d’énergie et le remplacement des chaudières à mazout et à gaz par des systèmes alimentés par des énergies renouvelables. «Je voulais vraiment prendre part à cette transition», explique-t-il. Aujourd’hui, il est heureux d’avoir fait le choix d’une pompe à chaleur. Installée à l’extérieur, devant sa maison, elle est doublée d’une installation photovoltaïque sur le toit pour produire l’électricité nécessaire à son fonctionnement. Et les radiateurs existants n’ont pas dû être changés, ce qui constitue également un plus.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Du rêve à la réalité

Marianne et Fritz Dill en rêvaient depuis longtemps, c’est maintenant chose faite: le couple a remplacé la chaudière au mazout de son chalet de Bürchen, dans le canton du Valais, par une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON. Et ils en sont très satisfaits. «Notre chalet se trouve à 1650 mètres d’altitude. Désormais, nous avons chaud dans toutes les pièces, même en hiver», se réjouit Marianne Dill. «Nous avons été bien conseillés lors de la planification, et l’installation s’est faite sans problème», ajoute son mari, Fritz Dill.

Marianne et Fritz Dill ont toutefois dû régler un problème de taille avec les concepteurs. «Au départ, la chaudière ne passait pas nos portes de 70 centimètres de large, mais les spécialistes de STIEBEL ELTRON sont parvenus à y remédier», explique Fritz Dill. La chaudière a finalement pu être installée dans l’ancien local technique. Le couple tenait également à ce que la pompe à chaleur, installée à l’extérieur du chalet, soit très silencieuse. «Ici, en montagne, tout le monde recherche le calme, on ne voulait pas déranger», explique Marianne Dill.

Bâle va interdire les chaudières au gaz

Roger Bänninger aussi est très satisfait de son nouveau système de chauffage dans sa maison à Bâle. Il a fait le choix d’une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON alimentée par une sonde géothermique. Une transformation initiée suite à une décision politique: «À Bâle, les chaudières au gaz seront interdites à l’avenir. Ce qui m’a décidé à remplacer mon système de chauffage dès maintenant, c’est la crainte que tout devienne plus compliqué et plus coûteux lorsque l’interdiction sera entrée en vigueur et que les propriétaires seront contraints de prendre les mesures nécessaires». En réalité, il reste encore quelques années pour effectuer les transformations qui s’imposent: à Bâle-Ville, l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles est fixée à 2035. En outre, le réseau de distribution de gaz naturel devrait fermer d’ici 2037.

Roger Bänninger a découvert STIEBEL ELTRON lorsqu’il s’est intéressé de près aux pompes à chaleur avec sonde géothermique pour remplacer sa chaudière au gaz. Il confie que quelques difficultés se sont présentées lors de la mise en œuvre du projet, mais que le monteur est parvenu à identifier et à résoudre tous les problèmes.

La pompe à chaleur, efficace avec de l’énergie renouvelable Les pompes à chaleur utilisent l’énergie provenant de l’air, de l’eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu’à 50% tout en n’émettant pas de CO₂. Elles peuvent également offrir une fonction de refroidissement pendant l’été. STIEBEL ELTRON est l’un des spécialistes leaders des pompes à chaleur en Suisse, avec près de 50 ans d’expérience. Que les pompes à chaleur soient installées dans une construction neuve ou existante, à l’intérieur ou à l’extérieur, l’entreprise a la solution pour chaque espace. Les pompes à chaleur utilisent l’énergie provenant de l’air, de l’eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu’à 50% tout en n’émettant pas de CO₂. Elles peuvent également offrir une fonction de refroidissement pendant l’été. STIEBEL ELTRON est l’un des spécialistes leaders des pompes à chaleur en Suisse, avec près de 50 ans d’expérience. Que les pompes à chaleur soient installées dans une construction neuve ou existante, à l’intérieur ou à l’extérieur, l’entreprise a la solution pour chaque espace. Brochures ou conseils sans engagement

Autre habitant, et pas des moindres, qui a misé sur l’installation d’une pompe à chaleur: l’ancien roi de la lutte Matthias Glarner. Lisez cet article pour savoir ce qui l’a décidé à effectuer cette transition et à quel point il en est satisfait.

Des solutions intégrées pour plus d’efficacité

Quels sont les éléments à prendre en compte avant d’opter pour l’installation d’une pompe à chaleur? Tout d’abord, l’efficacité de la pompe. Celle-ci vous permettra de calculer le ratio entre consommation d’énergie et puissance de chauffage. Car celui-ci se répercute sur votre facture d’électricité.

Mais pour évaluer l’efficacité énergétique, différents facteurs sont à prendre en compte. Il y a ceux sur lesquels on ne peut influer, tels que l’emplacement, le type ou l’ancienneté de l’habitation Puis il y a ceux qui peuvent être optimisés en procédant à d’importants investissements, tels que l’isolation du logement ou le mode de chauffage. Et enfin ceux sur lesquels on peut facilement influer en optant pour une pompe à chaleur optimale. Pour ce faire, il est recommandé de demander conseil à un ou une spécialiste. Celui-ci ou celle-ci effectuera une évaluation précise de vos besoins et des caractéristiques de votre logement afin de parvenir à une solution intégrée sur mesure.

Une check-list en huit étapes est disponible pour vous guider dans le choix de la pompe à chaleur la plus durable et efficace pour votre habitation.

Créer un habitat viable pour les poissons

Opter pour une solution STIEBEL ELTRON, c’est aussi favoriser le développement durable: chaque achat d’une pompe à chaleur permet de revitaliser cent centimètres d’habitat aquatique. En effet, STIEBEL ELTRON soutient la Fédération suisse de pêche dans le cadre de son programme pilote «Les pêcheurs aménagent l’habitat».

Un engagement fort, ensemble. Envie d’en savoir plus sur les énergies renouvelables ou sur les pompes à chaleur STIEBEL ELTRON et l’histoire de l’entreprise? Retrouvez de nombreux articles sur greencircle.ch. Green Circle est l’initiative de développement durable lancée par Ringier. Elle fait le lien entre la population, les économistes, les scientifiques et les ONG. C’est pourquoi 5% des recettes publicitaires de Green Circle sont reversés à des projets durables. STIEBEL ELTRON soutient Green Circle en tant que partenaire. Envie d’en savoir plus sur les énergies renouvelables ou sur les pompes à chaleur STIEBEL ELTRON et l’histoire de l’entreprise? Retrouvez de nombreux articles sur greencircle.ch. Green Circle est l’initiative de développement durable lancée par Ringier. Elle fait le lien entre la population, les économistes, les scientifiques et les ONG. C’est pourquoi 5% des recettes publicitaires de Green Circle sont reversés à des projets durables. STIEBEL ELTRON soutient Green Circle en tant que partenaire. Lire plus d’histoires