Le roi de la lutte mise sur la pompe à chaleur

Matthias Glarner a remplacé son chauffage au mazout par un système de pompe à chaleur et est satisfait de cette solution. Photo: ZVG

Matthias Glarner, ancien roi de la lutte, est ravi de son nouveau système de chauffage à Meiringen (BE): «C’est écologique, ça ne demande que peu d’entretien et c’est bien plus économique que le mazout», explique-t-il. Matthias Glarner, qui a été sacré roi lors de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres en 2016 à Estavayer-le-Lac, a dû remplacer son chauffage au mazout il y a sept ans.

Après avoir étudié plusieurs options, il a rapidement opté pour une pompe à chaleur respectueuse de l’environnement. «L’environnement me tient à cœur. Je voulais un système de chauffage écologique et cherchais donc une alternative durable aux combustibles fossiles.» Il souligne également un autre avantage: «Nous avons libéré beaucoup d’espace dans la cave.»

L’expérience de Matthias Glarner prouve qu’installer une pompe à chaleur dans une maison ancienne est non seulement réalisable, mais qu’il s’agit également d’une solution idéale pour remplacer le système de chauffage. Le sportif recommande de bien s’informer, d’explorer les différentes options et de vérifier les réglementations spécifiques à son canton. «Et s’entourer de spécialistes en vaut la peine», ajoute-t-il.

En effet, ils connaissent notamment les subventions proposées par les cantons et la Confédération pour l’installation de systèmes de chauffage écologiques. Ces aides peuvent atteindre plusieurs milliers de francs. Pour sa demande de subvention, Matthias Glarner a pu compter sur le soutien de l’entreprise d’installation qui lui a trouvé les bons formulaires et l’a aidé à les remplir.

Les pompes à chaleur utilisent l'énergie provenant de l'air, de l'eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 50% tout en n'émettant pas de CO₂. Elles peuvent également offrir une fonction de refroidissement pendant l'été. STIEBEL ELTRON est l'un des spécialistes leaders des pompes à chaleur en Suisse, avec près de 50 ans d'expérience. Que les pompes à chaleur soient installées dans une construction neuve ou existante, à l'intérieur ou à l'extérieur, l'entreprise a la solution pour chaque espace.

En principe, tous les types de bâtiments peuvent être équipés d’une pompe à chaleur lors du remplacement d’un système de chauffage, qu’il s’agisse de constructions anciennes rénovées ou de maisons individuelles partiellement modernisées. Matthias Glarner a fait installer une pompe à chaleur dans sa maison familiale de 220 m2, construite en 1991, sans travaux de rénovation supplémentaires.

Matthias Glarner : «Cela vaut la peine d'avoir des expertes et des experts compétents à ses côtés». Photo: ZVG

Vous avez des radiateurs? Pas de problème

Une rénovation avec une pompe à chaleur est souvent réalisable quel que soit le système de chauffage en place. Même les radiateurs ou les systèmes de distribution nécessitant des températures de départ élevées ne posent généralement pas de problème. Grâce à la large gamme de produits STIEBEL ELTRON, il existe une solution adaptée à chaque projet de rénovation. Les pompes à chaleur offrent également une flexibilité en matière d’installation: elles peuvent l’être à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur du bâtiment.

La source d’énergie, elle aussi, peut varier: suivant les conditions de construction, les installations transforment efficacement en chaleur l’énergie du sol, de la nappe phréatique ou de l’air. Associées à un chauffage au sol, les pompes à chaleur peuvent même rafraîchir la maison, une option de plus en plus prisée avec les vagues de chaleur de ces dernières années.

Une check-list en huit étapes est disponible pour vous guider dans le choix de la pompe à chaleur la plus durable et efficace pour votre habitation.

Matthias Glarner, quant à lui, est convaincu d’avoir fait le bon choix en adoptant cette technologie: «Nous avons fait un investissement, certes, mais nous avons la certitude qu’il sera rapidement amorti». Avec une efficacité accrue, les coûts énergétiques du sportif ont considérablement diminué.

