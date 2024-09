Il s’agit d’un article sponsorisé, présenté par STIEBEL ELTRON

L’entreprise STIEBEL ELTRON a été la première à fabriquer des thermoplongeurs en 1924. Depuis 1976, elle s’est imposée avec succès dans le domaine des pompes à chaleur. Photo: STIEBEL-ELTRON

La technologie de chauffage avec pompe à chaleur, une solution moderne et écologique, n’est pas une invention récente: son histoire remonte en effet au XVIIIe siècle. Et d’ailleurs, les premières installations dotées de la technologie des pompes à chaleur modernes étaient destinées au refroidissement plutôt qu’au chauffage. La première machine à compression de vapeur a été inventée en 1834 dans le but de produire de la glace.

A partir de 1850, ces machines étaient principalement utilisées pour des processus d’évaporation dans les salines, afin de diminuer la consommation élevée de bois et de charbon alors nécessaire à la production de sel. La première pompe à chaleur connue pour avoir été spécifiquement conçue pour le chauffage a été mise au point en 1857 par l’ingénieur autrichien Peter von Rittinger pour la saline d’Ebensee en Haute-Autriche. En Suisse, la première installation de ce type a été mise en service en 1877 à la saline de Bex (VD), où elle produisait environ 175 kilogrammes de sel par heure.

Les pompes à chaleur utilisent l'énergie provenant de l'air, de l'eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 50% tout en n'émettant pas de CO₂. Elles peuvent également offrir une fonction de refroidissement pendant l'été.

Ce n’est que plus tard que les discussions sur l’utilisation des pompes à chaleur pour le chauffage ont réellement débuté en Suisse, se concrétisant vers 1918. Pendant et après la Première Guerre mondiale, notre pays a été confronté à des difficultés d’importation d’énergie. C’est dans ce contexte qu’entre 1937 et 1955, environ 60 pompes à chaleur ont été installées en Suisse pour faire face à la pénurie de charbon. Les principales sources de chaleur étaient alors les eaux des lacs, des rivières, des nappes phréatiques et les rejets thermiques.

Un projet prestigieux à l’hôtel de ville de Zurich

Un projet notable a été l’installation de la pompe à chaleur à l’hôtel de ville de Zurich, qui est venue remplacer les traditionnels poêles à bois. La Limmat, dont l’eau a une température moyenne de 7 degrés Celsius pendant la saison froide, était une source de chaleur idéale. A première vue, 7 degrés Celsius peuvent sembler modestes, mais cette température permet de produire une grande quantité d’énergie, ce dont une pompe à chaleur a besoin pour fonctionner, le tout sans consommer une quantité excessive d’électricité. Un chauffe-eau électrique a été ajouté pour gérer les pics de consommation. De plus, cette installation représentait une première en Europe, car la pompe à chaleur pouvait également rafraîchir les locaux en été.

Aujourd'hui encore, STIEBEL ETRON s'en tient au principe de base du fondateur de l'entreprise, le Dr Theodor Stiebel : le développement et la production de produits innovants au plus haut niveau de qualité. Par exemple, pour les pompes à chaleur telles qu'elles sont assemblées ici. Photo: STIEBEL ELTRON

Malgré ces progrès, la pompe à chaleur a longtemps été un produit de niche. Et pour cause: dans les années 1950 et 1960, la baisse des prix du pétrole, combinée à l’augmentation des coûts de l’énergie électrique, a freiné son adoption. Cependant, l’amélioration continue des systèmes de climatisation a permis de préserver les connaissances techniques sur les pompes à chaleur.

Un scepticisme persistant

Les crises pétrolières des années 1970, couplées à une prise de conscience écologique croissante, ont catalysé un changement de mentalité et ont marqué le début d’un premier essor des pompes à chaleur. Pourtant, ce succès initial a dû faire face à un scepticisme considérable. Un important travail de sensibilisation auprès des entreprises de chauffage, des architectes, des maîtres d’ouvrage et des autorités a été nécessaire pour surmonter les réticences. Une nouvelle baisse des prix du pétrole, combinée à une technologie encore immature, a brutalement freiné cet engouement au début des années 1980.

Néanmoins, l’évolution technologique a continué dans sa lancée: l’introduction des microprocesseurs a notamment permis d’améliorer les systèmes de régulation, marquant une avancée significative pour les pompes à chaleur. A partir des années 1990, le marché a vu émerger des installations de plus en plus efficaces, fiables et économiques. La multiplication des problèmes écologiques et la nouvelle hausse des prix du pétrole ont ravivé l’intérêt pour les systèmes de chauffage alternatifs, dont les pompes à chaleur. Après 1998, leur part de marché dans les nouvelles constructions de maisons individuelles a dépassé les 75%.

Un symbole de la transition

Aujourd’hui, les pompes à chaleur, comme celles conçues par STIEBEL ELTRON, sont largement utilisées en Suisse, étant devenues une solution courante pour un chauffage et un refroidissement écologiques. Les instituts de recherche et les entreprises suisses sont des acteurs majeurs de la mise au point de pompes à chaleur plus efficaces et de fluides frigorigènes plus écologiques. En plus de jouer un rôle crucial dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la technologie moderne des pompes à chaleur incarne la transition vers un avenir énergétique plus durable.

