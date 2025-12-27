Samedi matin, l'aéroport de Zurich a connu d'importantes perturbations. Le système de tri est tombé en panne, indique l'aéroport. Des retards sont encore à prévoir.

L'aéroport de Zurich perturbé par une panne du système de tri des bagages

Marian Nadler

L'aéroport de Zurich connaît ce samedi matin des perturbations, annoncent plusieurs lecteurs à Blick. «C'est un énorme chaos», déclare l'un d'entre eux par téléphone vers 6h30. Les tapis pour enregistrer les bagages sont à l'arrêt; tous les bagages doivent donc être transportés vers les avions via des chariots. «Et cela, pendant l'un des week-ends les plus importants de l'année», s'énerve un voyageur qui devait s'envoler ce matin pour Tromsö, en Norvège. «Je suis en train d'attendre dans l'avion depuis 40 minutes.»

Les bagages s'accumulent

«Ce matin, au début de l'exploitation, le système de tri des bagages de l'aéroport de Zurich est tombé en panne. Le bâtiment dans lequel se trouve l'installation de tri des bagages était sans électricité. Raison pour laquelle les bagages n'ont pas pu être scannés ni transportés», répond la responsable de la communication de l'aéroport de Zurich, Bettina Kunz.

Les bagages se seraient donc accumulés dans les halls d'enregistrement. «Les équipes de logistique des chariots à bagages et les électriciens ont été immédiatement mobilisés», poursuit la porte-parole.

Retards à prévoir

Une enquête interne a été ouverte pour éclaircir la panne de courant. «L'installation a pu être remise en service à 6 heures», poursuit Bettina Kunz. Elle explique que «plusieurs vols ont dû quitter Zurich ce matin sans avoir pu enregistrer leurs bagages».

L'aéroport de Zurich regrette que l'incident se soit produit. Son site web indique actuellement des retards pouvant aller jusqu'à 50 minutes.