DE
FR

«C'est un énorme chaos»
L'aéroport de Zurich perturbé par une panne du système de tri des bagages

Samedi matin, l'aéroport de Zurich a connu d'importantes perturbations. Le système de tri est tombé en panne, indique l'aéroport. Des retards sont encore à prévoir.
Publié: 08:45 heures
1/4
Le système de tri des bagages a été perturbé.
Photo: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

L'aéroport de Zurich connaît ce samedi matin des perturbations, annoncent plusieurs lecteurs à Blick. «C'est un énorme chaos», déclare l'un d'entre eux par téléphone vers 6h30. Les tapis pour enregistrer les bagages sont à l'arrêt; tous les bagages doivent donc être transportés vers les avions via des chariots. «Et cela, pendant l'un des week-ends les plus importants de l'année», s'énerve un voyageur qui devait s'envoler ce matin pour Tromsö, en Norvège. «Je suis en train d'attendre dans l'avion depuis 40 minutes.»

Les bagages s'accumulent

«Ce matin, au début de l'exploitation, le système de tri des bagages de l'aéroport de Zurich est tombé en panne. Le bâtiment dans lequel se trouve l'installation de tri des bagages était sans électricité. Raison pour laquelle les bagages n'ont pas pu être scannés ni transportés», répond la responsable de la communication de l'aéroport de Zurich, Bettina Kunz. 

Les bagages se seraient donc accumulés dans les halls d'enregistrement. «Les équipes de logistique des chariots à bagages et les électriciens ont été immédiatement mobilisés», poursuit la porte-parole.

Retards à prévoir

Une enquête interne a été ouverte pour éclaircir la panne de courant. «L'installation a pu être remise en service à 6 heures», poursuit Bettina Kunz. Elle explique que «plusieurs vols ont dû quitter Zurich ce matin sans avoir pu enregistrer leurs bagages».

L'aéroport de Zurich regrette que l'incident se soit produit. Son site web indique actuellement des retards pouvant aller jusqu'à 50 minutes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus