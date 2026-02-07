DE
Intervention policière
Tensions à Zurich lors d’une manifestation pro-kurde non autorisée

Une manifestations non autorisée s'est tenue vendredi soir, à Zurich, en faveur des Kurdes de Syrie. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, notamment devant le consulat général de Turquie.
Publié: il y a 22 minutes
Des membres des forces de sécurité syriennes entrent dans la ville de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, sous la surveillance des forces kurdes, le 3 février 2026.
Photo: IMAGO/Middle East Images

Une manifestation non autorisée liée au conflit dans la région du Rojava (Kurdistan syrien) a eu lieu vendredi soir à Zurich. Plus tard, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le consulat général de Turquie.

Un appel à participer à une manifestation non autorisée en faveur des Kurdes de Syrie avait été lancé sur les réseaux sociaux, indique samedi la police municipale zurichoise.

La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu ces dernières semaines dans les grandes villes suisses en lien avec le conflit dans cette région.

Plusieurs centaines de personnes

Vendredi à 19h, plusieurs centaines de personnes, dont certaines cagoulées, se sont rassemblées sur l'Helvetiaplatz à Zurich, selon la police. Un cortège s'est ensuite formé en direction de la Stauffacherstrasse et de la Langstrasse, dans le 4e arrondissement. A un certain moment, la police a empêché les participants de retourner vers leur point de départ.

La manifestation s'est finalement dispersée. Des torches et des feux d'artifice ont été allumés tout au long du parcours. Des affiches ont été apposées à différents endroits, en plus de graffitis.

Collision avec un policier à moto

En marge de la manifestation, une collision s'est produite entre une voiture et un motard de la police municipale. Le policier a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital des examens.

Peu après 22h15, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le consulat général de Turquie et ont allumé des feux d'artifice. Elles se sont enfuies à l'arrivée des forces de l'ordre.

