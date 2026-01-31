DE
«Défendez le Rojava»
Des milliers de manifestants à Berne pour les Kurdes de Syrie

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour une nouvelle manifestation en faveur des régions kurdes de Syrie. Elles ont répondu à l'appel lancé par des organisations kurdes en exil, des groupes d'extrême gauche et d'autres cercles.
Publié: il y a 58 minutes
Au cours des deux dernières semaines, les Kurdes en exil ont manifesté presque quotidiennement dans les villes suisses contre les attaques menées contre leur territoire dans le nord de la Syrie. (Photo d'archive)
Photo: Claudio Thoma
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Berne en soutien aux régions kurdes de Syrie. Le rassemblement répondait à l’appel d’organisations kurdes en exil et de groupes d’extrême gauche. La manifestation autorisée avait pour slogan «Defend Rojava» («Défendez le Rojava»), comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. Un défilé est prévu dans le centre-ville.

La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Vendredi, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les troupes du gouvernement de transition syrien et les forces kurdes. La situation reste toutefois fragile. Au cours des dernières semaines, de nombreuses manifestations en faveur du Rojava ont eu lieu dans les grandes villes suisses.

