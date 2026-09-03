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Dette fiscale à 141'000 francs
Les douaniers trouvent 600'000 cigarettes non déclarées

A l'aéroport de Zurich, 2920 cartouches de cigarettes ont été découvertes dans un chargement de meubles. Cette marchandise de contrebande, introduite clandestinement de Dubaï vers la Grande-Bretagne, a engendré une dette fiscale de 141'000 francs suisses.
Publié: 11:13 heures
Près de 600'000 cigarettes non déclarées ont été découvertes à l'aéroport de Zurich. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Près de 600'000 cigarettes non déclarées ont été découvertes dans le secteur du fret de l'aéroport de Zurich. Les cartouches étaient cachées dans une livraison de mobilier d'ordinateur.

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En contrôlant une commande provenant de Dubaï et destinée à la Grande Bretagne, les douaniers de l'aéroport ont constaté, fin juillet, que la marchandise déclarée en tant que meubles d'ordinateurs contenait 2920 cartouches de cigarettes.

L'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF) a saisi et détruit les 584'000 cigarettes non déclarées. Il a ouvert une enquête pénale, écrit-il jeudi. Le montant de la taxe douanière impayée atteint 4000 francs. Les montants correspondants de la taxe sur le tabac et de la TVA atteignent respectivement 120'000 et 17'000 francs.

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