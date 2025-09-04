Dernière mise à jour: il y a 37 minutes

Zurich pérennise le dépistage gratuit des MST pour les jeunes et les personnes à faible revenu. Lancé il y a deux ans, le projet pilote a dépassé les attentes avec 6600 consultations. La ville prévoit de prolonger l'offre et d'établir un service permanent.

Des dépistages gratuits des MST sont proposés à Zurich

L'évaluation révèle que les hommes représentent 53% des participants. Photo: Shutterstock

La ville de Zurich veut pérenniser le dépistage gratuit des maladies sexuellement transmissibles (MST) pour les jeunes et les habitants au budget serré. Le projet pionnier, lancé voici deux ans, a suscité une demande supérieure aux attentes et renforcé la prévention, selon le bilan des autorités.

A fin mai 2025, 6600 consultations ont été réalisées dans les centres de dépistage, soit 5% de plus que prévu initialement, indique le département municipal de la ville de Zurich dans un communiqué. Les résultats montrent que le projet non seulement accroît la volonté de se faire dépister, mais sensibilise aussi à la santé sexuelle.

L'évaluation révèle que les hommes représentent 53% des participants. Près d'une personne testée sur cinq bénéficie d'une CarteCulture, preuve d'une demande accrue de la part des habitants à faibles revenus, souligne la ville. L’âge médian des participants est de 24 ans. Enfin, 39% des participants ont recouru à des tests pour le VIH pour la première fois de leur vie.

Depuis le début du projet en juin 2023, quatre diagnostics positifs au VIH ont été posés, précisent les autorités. En outre 249 personnes ont été testées positives aux chlamydias et 169 à la gonorrhée tandis que 16 tests pour la syphilis se sont révélés positifs. Aucun cas positif d’hépatite C n’a été détecté.

Pérennisation et contribution

La municipalité annonce d'ores et déjà prolonger les tests gratuits jusqu'à fin mai 2027 et charge le parlement de créer les bases légales d'un service permanent. Le coût de financement supplémentaire s'élève à 920'000 francs. L'Université de Zurich continuera d'assumer le soutien scientifique.

Dès 2027, l'offre devrait être mise en place de manière permanente. Toutefois, l'âge limite sera relevé à 30 ans et une petite contribution des personnes éligibles aux tests sera introduite afin de pérenniser ce service.

La cité de Zwingli avait fait oeuvre de pionnière en lançant ce projet pilote. La plus grande ville de Suisse attire particulièrement beaucoup de jeunes: elle figure largement en tête des villes suisses en matière de MST, expliquaient à l'époque les autorités municipales.