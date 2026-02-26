DE
L'explosion à Zurich a fait d'importants dégâts dans la région
0:36
D'autres détonations à venir:L'explosion à Zurich a fait d'importants dégâts dans la région

Plus de 70 signalements
La grosse explosion à Illnau a causé des dégâts dans un rayon de 10 km

Une grosse explosion mercredi à Illnau (ZH) a causé des dégâts dans un rayon de 10 km. Déclenchée par l'élimination de centaines de kilos d'explosifs, elle a été entendue jusqu'à Zurich.
Publié: 12:17 heures
L'explosion à Illnau a causé d'importants dégâts.
Photo: Ralph Donghi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une septantaine de signalements de dégâts déjà ont été recensés après la forte explosion survenue mercredi à Illnau (ZH) sur un site de tests et d'élimination d'explosifs. Le montant total des dommages n'a pas encore pu être évalué.

Dans un rayon de dix kilomètres autour de l'installation sise au lieu-dit Luckhausen, des toitures, ouvrages de maçonnerie, vitres, objets en verre dont un aquarium et des portes ont été endommagés, indique la police cantonale zurichoise jeudi matin. Une explosion incontrôlée en est à l'origine, causée par l'élimination de plusieurs centaines de kilos d'explosifs.

Entendue à plus de 15km

Mercredi vers 13h00, la détonation a été entendue jusqu'à Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'explosion. La police a pu saisir d'autres explosifs sur place en relevant les empreintes. Elle a poursuivi son travail jeudi matin sur le site.

Les spécialistes du service de désamorçage ont éliminé les explosifs encore intacts. «Cela peut occasionner plusieurs explosions audibles», précise la police cantonale. Le site et ses environs sont bouclés.

