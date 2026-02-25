Plusieurs lecteurs de Blick ont signalé une forte explosion mercredi dans la région de Winterthour (ZH). Des toits auraient été enfoncés et des vitres brisées.

Janine Enderli et Daniel Macher

Plusieurs lecteurs de Blick ont signalé une forte explosion dans la région de Winterthour, mercredi sur les coups de midi. Plusieurs clichés montrent un grand nuage de fumée. «Il y a eu une détonation qui a été entendue de très loin. La fumée est ensuite restée longtemps dans l'air.» Un autre lecteur rapporte depuis le hameau de Luckhausen avoir vu des «toits enfoncés» et des «vitres brisées» dans son voisinage.

D'après les riverains, un site d'essais d'explosifs et d'engins incendiaires serait situé à proximité. «Il y a eu une énorme explosion. Des toits et des portes de grange ont été soufflés, et la police est sur place », rapporte un témoin.

Des détonations sont régulièrement entendues dans la région. «Je suis au courant depuis des décennies, mais je n'ai jamais vu d'explosion d'une telle ampleur.» Il soupçonne que les quantités d'explosifs à tester aient été mal calculées. La police cantonale de Zurich confirme une intervention dans la région d'Illnau-Effretikon, non loin de Winterhour. Elle indique avoir été informée d'une forte détonation.

Développement suit