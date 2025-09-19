DE
FR

Son corps retrouvé à Zurich
Le conseiller national UDC Alfred Heer est décédé

Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich à l'âge de 63 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.
Publié: 13:14 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Selon les médias, le conseiller national zurichois est décédé.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé à Keystone-ATS cette information parue dans la presse vendredi. La police municipale a confirmé avoir été appelée dans la nuit dans l'arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n'a pu que constater le décès d'Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au Parlement municipal de Zurich, puis il a été député au Grand Conseil. Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l'Europe.

