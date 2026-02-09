Des suppressions de postes sont prévues chez Cablex, filiale de Swisscom, touchant plusieurs dizaines de collaborateurs en Suisse. La restructuration vise à faire face à la concurrence, à l’automatisation croissante et aux perspectives économiques incertaines.

Cablex, filiale de Swisscom, biffe des dizaines de postes

Pression sur les prix, concurrence et automatisation

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs dizaines de collaborateurs en Suisse sont touchés par cette réduction d'effectifs, a confirmé Roger Baur, responsable de la communication chez Cablex, à l'agence de presse AWP. L'information a été initialement rapportée par le quotidien 20 Minutes.

Selon Roger Baur, Cablex emploie au total 2'300 personnes. Il cite la pression sur les prix dans la construction d'infrastructures, due à une forte concurrence sur le marché, comme principale raison de cette restructuration. L'automatisation croissante ainsi que les perspectives économiques incertaines ont également joué un rôle.

Les personnes concernées sont actuellement accompagnées par Worklink, une autre filiale de Swisscom, afin de trouver une solution de reclassement, en interne ou en externe. Le plan social négocié doit également être appliqué.

Fondée en 2001 et basée à Gümligen, dans le canton de Berne, Cablex est issue de la division de construction de réseaux de Swisscom Fixnet et en est aujourd'hui le principal fournisseur. L'entreprise est spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation de solutions d'infrastructure de réseaux. Depuis 2024, Cablex possède également une filiale en Allemagne.