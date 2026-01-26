DE
Aucun blessé à déplorer
Après un incendie, un bâtiment historique menace de s'effondrer à Zurich

Un bâtiment historique de la vieille ville de Zurich menace de s’effondrer après un violent incendie nocturne. Le feu est maîtrisé, aucun blessé n’est à déplorer, mais le risque structurel reste élevé.
Publié: il y a 46 minutes
1/2
L'alerte a été donnée peu après 1h du matin, indique lundi la municipalité.

Un bâtiment historique de la vieille ville de Zurich menace de s'effondrer après un gros incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'y a pas de blessés. Le lieu abrite au sous-sol une loge maçonnique.

L'alerte a été donnée peu après 1h du matin, indique lundi la municipalité. L'intervention des secours a permis d'éviter la propagation du feu. La plupart des habitants des bâtiments avoisinants ont pu se mettre eux-mêmes en sécurité ou ont été évacués par la police.

L'incendie est maîtrisé

L'incendie est maîtrisé et en grande partie éteint, selon le communiqué. Mais en raison du risque d'effondrement, les opérations d'extinction à l'intérieur ont dû être arrêtées. L'origine des flammes n'est pas encore connue.

Le bâtiment concerné est le «Modestia cum Libertate» situé au Lindenhof, au coeur de la vieille ville. Il abrite la plus ancienne et plus grande loge maçonnique de Zurich, qui compte 120 membres. Leurs locaux n'ont pas été touchés par le feu, mais ont subi des dégâts d'eau.

