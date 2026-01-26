DE
FR

Jusqu'à 200 degrés tolérés
Ce drone suisse ultra-résistant pourrait changer la vie des pompiers

Un drone développé par l’Empa devrait renforcer la sécurité des pompiers lors d’interventions à haut risque. Résistant à une chaleur extrême, le nouvel engin peut explorer zones inaccessibles aux humains.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
1/2
Le nouveau «FireDrone» doit permettre aux pompiers d'obtenir des données en temps réel à l'intérieur de structures en feu.
Photo: Anna Ettlin
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau drone développé par l'Empa doit aider à protéger les pompiers lors d'interventions à haut risque. Résistant aux températures extrêmes, l'engin fournit des données en temps réel depuis des zones trop dangereuses pour les humains et les drones conventionnels. Le «Firedrone» combine des matériaux résistants et une robotique pratique, explique lundi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche. Ce robot volant est commercialisé par une spin-off de l'Empa et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

L'engin devrait à l'avenir aider lors d'interventions en cas d'incendie ou d'inspections industrielles sous haute température. «Aujourd'hui, les pompiers doivent pénétrer eux-mêmes dans les bâtiments en feu pour localiser les substances dangereuses ou les personnes disparues», détaille Fabian Wiesemüller, chercheur à l'Empa et co-fondateur de la spin-off, cité dans le communiqué.

Le nouveau drone est destiné à survoler rapidement – lors de situations confuses ou en présence de fumées épaisses – l'intérieur de structures vastes et complexes telles que des halls industriels, des parkings ou des tunnels, où les recherches s'avèrent très dangereuses. Il peut aussi permettre d'inspecter des cimenteries, aciéries ou usines d'incinération sans qu'il soit nécessaire de mettre celles-ci à l'arrêt.

Résistance maximale

Alors que les drones classiques atteignent leurs limites à partir de 40 degrés Celsius environ, le «FireDrone» peut voler jusqu'à 200 degrés. Il est protégé par un nouvel isolant en aérogel ultraléger presque entièrement constitué de pores remplis d'air et entourés d'un plastique résistant à la chaleur. Un système interne de gestion de la température permet en outre de refroidir et surveiller en permanence ses composants électroniques.

Equipé d'une caméra infrarouge, le drone transmet depuis l'intérieur des images thermiques en temps réel sur l'écran de la télécommande. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation avant d'envoyer des équipes d'intervention et de localiser à distance des personnes disparues ou les foyers d'incendie.

Signal satellite non nécessaire

Lors d'opérations dans des tunnels ou structures couvertes, le GPS n'est souvent pas disponible, c'est pourquoi le «FireDrone» peut voler sans navigation par satellite. Les chercheurs ont en effet développé des systèmes d'assistance au pilotage et de localisation qui fonctionnent de manière stable sans signal satellite.

La spin-off a déjà testé le drone de la nouvelle génération sur le terrain d'entraînement du centre de formation d'Andelfingen (ZH) et dans une cimenterie. A long terme, l'engin devrait être complété par une station d'accueil et de maintenance mobile pouvant être intégrée dans les véhicules de pompiers.

