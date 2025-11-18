Un barrage a été installé pour contenir la pollution.
Une centaine de litres d'huile biodégradable s'est écoulée d'une pompe hydraulique dans le lac de Zoug, lundi, lors d'un exercice de l'armée. L'incident est survenu près du débarcadère de Buonas, sur la commune de Risch-Rotkreuz (ZG).
En pompant de l'eau du lac lors d'un exercice de transport lacustre, les militaires ont constaté une chute de pression de leur pompe ainsi qu'une fuite d'huile dans l'eau, indiquent mardi les autorités judiciaires zougoises. Ils ont alors débranché immédiatement leur machine.
Les pompiers ont installé un barrage anti-pollution pour empêcher l'huile de se répandre davantage. La police militaire a ouvert une enquête pour établir les causes de la fuite.
